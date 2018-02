Milý a talentovaný redaktor, popisuje Kuciaka novinářka. Nikdo si nemyslel, že nám hrozí nebezpečí

před 2 hodinami

Slovensko se vzpamatovává ze smrti sedmadvacetiletého investigativního novináře deníku Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho partnerky. Dvojnásobná vražda podle policie nejspíš souvisí s Kuciakovou prací. "Doteď si nikdo z nás novinářů nemyslel, že nám hrozí nějaké nebezpečí," komentuje pro Aktuálně.cz jeho vraždu reportérka Monika Tódová z Denníku N. Kuciaka osobně znala a popisuje ho jako šikovného redaktora, který případy odkrýval do nejmenšího detailu.

Znala jste Jána Kuciaka osobně?

Ano, znala jsem ho. Byl to velmi milý, šikovný a talentovaný mladý redaktor, který se věnoval ekonomickým tématům a dokázal odkrývat případy až do nejmenšího detailu.

Já jsem se s ním, jako všichni novináři, kteří psali hlavně o daňových kauzách, potkávala na tiskových konferencích, ale občas jsme spolu i konzultovali některé věci. A když Jánovi naposledy vyhrožoval podnikatel Kočner, informovali jsme o tom.

Na Mariána Kočnera podal loni na podzim trestní oznámení, protože jemu a jeho rodině vyhrožoval.

Ano, když Ján napsal o tom, že pan Kočner prodal byt v komplexu Bonaparte, kde bydlí i premiér Robert Fico a který je předmětem vyšetřování kvůli podezření, že během stavby došlo k podvodnému danění, Kočner Jánovi zavolal. Vyhrožoval mu, že si o něm všechno zjistí a že se bude zajímat také o jeho rodinu.

Podal tedy trestní oznámení, a pokud vím, policie si ho dost dlouho přehazovala a on si na to i sám na Facebooku stěžoval.

Policejní prezident Tibor Gašpar na tiskové konferenci oznámil, že investigativní novinářská práce Jána Kuciaka byla pravděpodobně motivem jeho vraždy.

Teď ale nevíme, co konkrétního v jeho textech bylo motivem vraždy, ale předpokládám, že ve své poslední práci šel dál ve všech těch daňových strukturách, jako to dělal doposud.

Marián Kočner má vazby na vládnoucí stranu Směr. Jaká byla tehdy reakce politiků na to, že se vyhrožuje novináři, který vyšetřuje daňové podvody?

Vyjádření ministra vnitra Roberta Kaliňáka poté, co se ho na to novináři na Úřadu vlády zeptali, bylo strašné. V žádném případě to neodsoudil.

Na Slovensku jde o ojedinělý případ. Mohl mít zavražděný podezření, že mu hrozí nějaké nebezpečí?

Tohle by věděli lépe jeho kolegové z Aktuality.sk. Ale policejní prezident na tiskové konferenci prohlásil, že řeší ochranu více reportérů. Předpokládám, že na těch případech pracovalo více novinářů.

Jsem si jistá, že mu chodilo více výhrůžek. Doteď si ale nikdo z nás novinářů nemyslel, že nám hrozí nějaké nebezpečí. Že by nám mohlo hrozit něco víc než soudní tahanice, pokuta, předvolání na policii nebo nějaké komplikace při vyšetřování některých kauz. Žili jsme v zemi, kde si nikdo nemyslel, že by mohli zabít investigativního novináře.

Na tiskové konferenci policejní prezident také prohlásil, že je třeba zajistit ochranu novinářů. Jak něco takového může vypadat v praxi? Zabýváte se tím v redakci Denníku N?

Teď je to ještě hrozně čerstvé. Všichni jsme z toho teď zdrcení a zatím nikdo nic neví.

Ani policejní prezident, když mluvil na tiskovce o zajištění bezpečnosti pro novináře, podle mě nevěděl, jaká opatření by se měla zavést a co by se vlastně mělo dělat.

Ztížila se nějak práce novináře na Slovensku v poslední době? Setkáváte se se slovními útoky ze stran politiků, jaké vidíme například v České republice?

My si hlavně stěžujeme na to, že upozorňujeme na kauzy a různé podvody, které se pak ale nevyšetřují. Že tu nefunguje rovnost před zákonem. Jsou tu lidé, kteří využívají speciální ochranu, a když se na jejich kauzu v médiích poukáže, vyšetří se to tak, že se nic nestalo.

V případě těchto vyvolených lidí děláme práci, kterou by měla dělat policie. Ta by měla odhalovat kauzy a sledovat finanční toky, ale nedělá to. Na to jsme si my tady na Slovensku zatím stěžovali.

Video: Novináři jsou v ohrožení, říká Šimečka