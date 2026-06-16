„Nikdo si na území nedělá nárok.“ Na Balkánu vznikl další samozvaný stát

Na právně sporné hranici mezi Chorvatskem a Srbskem podél řeky Dunaj vznikl po Liberlandu, který před více než deseti lety založil Čech Vít Jedlička, další samozvaný stát. Pod názvem Gapla jej vyhlásila skupina studentů, uvedl německý deník Süddeutsche Zeitung (SZ).
„Jako teenager jsem založil vlastní stát a dokonce jsem byl v 17 letech pozván, abych promluvil před OSN,“ cituje SZ šéfa samozvaného státního útvaru, kalifornského studenta Wyatta Baeka.
Gapla se rozprostírá na ploše 205 hektarů u řeky Dunaj - na území, na které si podle Baeka „nikdo nedělá nárok“. Sám sice na území své „země“ ještě nikdy nevkročil, ale už má pasy, registrační značky, vlajku a internetové stránky.
„A samozřejmě také jméno: Federální stát Gapla,“ uvedl Baek. Podle webu má Gapla podporovat „mír a harmonii“ mezi národy a být „moderním a inovativním státem“.
Baek o sobě tvrdí, že vytvořil test inteligence, platformu pro hodnocení škol, technologický kanál na platformě YouTube, napsal elektronické knihy o různých tématech, mimo jiné i o zakládání států, uvádí deník SZ, který šéfa Gaply popisuje jako technologického nadšence připomínajícího zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga.
Soused Liberlandu
Gapla se nachází v bezprostředním sousedství takzvaného Liberlandu, který založil roce v roce 2015 český aktivista Vít Jedlička coby „nejsvobodnější zemi na světě“.
Doslova tam vládne blockchain - kdo se chce stát občanem, musí investovat do speciální kryptoměny, připomíná SZ. Premiérem je miliardář a zakladatel blockchainu Justin Sun.
Výlet na fórum Hospodářské a sociální rady OSN financovali Baek a dva další Gaplané prostřednictvím jedné gaplanské organizace, kterou platí vláda Gaply.
Gapla, stejně jako Liberland, leží na pomezí Chorvatska a Srbska, kde se tyto státy dlouhodobě neshodnou na přesném průběhu hranice kvůli změnám toku Dunaje. Zakladatelé obou samozvaných států tvrdí, že vznikly na „území nikoho“, což ale Záhřeb i Bělehrad odmítají. Jde podle nich nadále o sporné území bez mezinárodního uznání.
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