Nikdo jiný by to nedokázal, chlubil se Trump. Doma ale schytal studenou sprchu

Jen několik hodin po podpisu začal Donald Trump novou dohodu s Íránem označovat za triumf americké diplomacie. Místo všeobecného potlesku však sklidil kritiku zleva i zprava. Odpůrci dohody varují, že Spojené státy výměnou za nejisté sliby poskytly Teheránu rozsáhlé ekonomické a politické ústupky.
„Nebylo to jednoduché, to vám řeknu,“ s těmito slovy podepsal Donald Trump ve středu ve Versailles Dohodu o porozumění s Íránem.
Tento dokument má být první krokem k finálnímu dojednání konce války a stanovuje mimo jiné okamžitý klid zbraní na 60 dní, otevření Hormuzského průlivu, konec sankcí proti Íránu a také plán ekonomické rehabilitace země s cenovkou 300 miliard dolarů. Kompletní znění anglické verze dohody zveřejnila ve středu CNN.
Donald Trump okamžitě po podepsání začal s velkým vychvalováním celé dohody. Během summitu G7 ve Francii tak mimo jiné prohlásil: „Nikdo by takovou dohodu nevyjednal, ani Obama.“
Její obsah ale čelí tvrdé kritice. Jako bezzubou a jednostranně výhodnou pro Írán ji téměř okamžitě odsoudila celá řada expertů, opoziční demokraté, a dokonce i některé špičky republikánské strany.
„Dostali peníze přímo z banky“
Trump se přesto tvrdě opřel do předchozích dohod se zemí, které byly uzavřené právě za vlády jeho předchůdce Baracka Obamy s tím, že daly Íránu „1,7 miliardy dolarů, v letadle, v zelených bankovkách přímo z banky“.
Na dotaz ohledně 300 miliard dolarů drahého plánu obnovy země, který dohoda obsahuje, americký prezident reagoval s tím, že jde o falešné zprávy. „Není to pravda. Lidé můžou investovat, jak a kde chtějí. Co jim mám říkat? Že nikdo nikdy nesmí investovat? My ale nebudeme investovat,“ řekl Trump.
Trump se dále během summitu také znovu otřel o svého dlouhodobého spojence, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Je to skvělý chlap, ale občas se až moc nadchne. Ví, že je jen velmi malý spojenec, zatímco my jsme ti velcí hráči,“ uvedl v dlouhém monologu.
S odkazem na zabití celé řady vrcholných představitelů teheránského režimu uvedl, že podle něj válka dosáhla změny režimu v íránské teokracii. „Jedno vedení je pryč, poté druhé a teď je tam třetí, které také není kompletní. Myslím, že už se budou chovat jinak,“ řekl americký prezident.
Nakonec dodal, že americká strana je kdykoliv připravená válku obnovit. „Pokud se během 60 dnů nedohodneme, vracíme se zpět k bombardování. Nechci to dělat, protože dohoda je dobrá, ale možná to bude potřeba,“ řekl Trump
„Reagan by se otáčel v hrobě“
Výrazně kritičtí jsou k Trumpově dohodě opoziční demokraté i řada expertů. Proti se dokonce vyslovili i prezidentovi spolustraníci.
„Reagan se otáčí v hrobě. Íránské nukleární ambice nebyly zastaveny, a navíc se naučili, že vyhrožování přes Hormuzský průliv funguje, a rozhodně to udělají znovu,“ napsal například na sociální síti X vlivný republikánský senátor Bill Cassidy. Dodal, že jde o největší přešlap v zahraniční politice USA za poslední dekády.
Rezervovanější kritiku dohody poskytl také senátor Ted Cruz v rozhovoru pro konzervativní médium Daily Wire. „Doufám že se objeví další, lepší detaily dohody, protože zatím to vypadá, že prezident dostává opravdu špatné rady,“ sdělil Cruz.
Jako nepoměrnou výhru pro Írán hodnotí pro The New York Times dohodu také expertka na mezinárodní vztahy z prestižní francouzské univerzity Sciences Po Nicole Grajewski.
„Teherán se posouvá ke zrušení sankcí, obnovení exportu ropy, ekonomickým benefitům a omezení vojenského tlaku. Na oplátku nabízí jen relativně málo nových nukleárních závazků,“ uvedla odbornice.