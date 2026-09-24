Ani nevíme, kdo Ali je. Ve Švédsku řeší skandál, neznámý kandidát všechny zaskočil

Nikdo ho pořádně nezná, má pochybnou minulost, je nezaměstnaný a zadlužený, občanem je teprve půl roku, nevedl žádnou kampaň, a přesto se stal poslancem. Švédsko řeší volební skandál, hlavní roli v něm má somálský kandidát krajně levicové strany Vänsterpartiet Mohamed Abdukardir Ali. Protikorupční policie nyní vyšetřuje, zda nebyl zvolen díky koupeným hlasům somálské komunity.
Členem Vänsterpartiet (dříve Komunistické strany Švédska) byl Ali v době voleb teprve jeden rok. Nezastával žádnou funkci. Na kandidátní listině v kraji Dalarna (město Borlänge) byl veden až na 9. místě, tedy na prakticky nevolitelném postu.
Přesto díky 648 preferenčním hlasům přeskočil v nedávných volbách všechny kandidáty před sebou. Získal jediný parlamentní mandát pro Vänsterpartiet v tomto kraji – a z poslankyně a klimatické mluvčí strany Kajsy Fredholmové udělal náhradnici.
Šéf místní organizace strany Matts Hammarqvist pro média bezprostředně po volbách přiznal, že ani pořádně neví, kdo Ali je. Deníky Expressen a Dagens Industri ale upozornily, že Ali má dost problematický profil.
V roce 2024 mu úřady zamítly získání švédského občanství kvůli dluhům u finančního úřadu. Občanství mu bylo schváleno až počátkem roku 2026, krátce před červnovým zpřísněním legislativy.
Tři roky měl trvalý pobyt u muže, který byl policii známý jako člen lokálního gangu, který byl souzen za praní peněz, těžké ublížení na zdraví a pokus o vraždu.
Předem zaškrtnuté lístky
Podle svědectví švédských médií byly voličům ze somálské komunity distribuovány volební lístky strany, na kterých již byla předem zaškrtnuta konkrétní jména kandidátů pro preferenční hlasy.
Agitátoři nebo zástupci spjatí se stranou aktivně instruovali voliče přímo u volebních místností nebo při předčasném hlasování, které lístky mají do obálek vložit. Policie v rámci předběžného prověřování sledovala automobil, který svážel somálské voliče.
Místní policie a státní zastupitelství věc původně odložily s tím, že nebyly zajištěny dostatečné důkazy o přímém spáchání trestného činu jednotlivci, ačkoliv k porušení volebních pravidel došlo. Na základě nových podnětů, analýzy volebních lístků a přezkumu ze strany specializované protikorupční policie bylo vyšetřování znovu otevřeno.
V padesátitisícovém Borlänge žije v poměru k počtu obyvatel jedna z nejpočetnějších somálských komunit ve Švédsku. Místnímu sídlišti Tjärna Ängar se ve Švédsku dokonce přezdívá „Malé Mogadišo“. Švédské úřady a policie ho zařazují mezi tzv. zvláště zranitelné oblasti (zjednodušeně no-go zóny).
Fakt, že místní lídři z řad imigrantů dokážou na základě rodových nebo klanových vazeb mobilizovat stovky voličů, opakovaně kritizuje především švédská pravice. Podle ní jde o narušení principu demokracie – místo svobodné volby jednotlivce nastupuje kolektivní hlasování řízené klanovými či rodovými předáky. Levice naopak tvrdí, že „klanové hlasy“ jsou jen rasistická nálepka na obyčejnou předvolební mobilizaci.
Mohamed Abdukardir Ali se se stranou zatím dohodl, že kvůli probíhajícímu vyšetřování nebude vykonávat funkci poslance. Mandát z voleb mu ale zůstává. Podle švédského práva ho strana nemůže zbavit křesla. Alimu tak poběží plat, jen nebude do parlamentu chodit. Rozdíl mezi levicí a pravicí ve švédském parlamentu tak nyní činí jen dva hlasy (175–173).
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