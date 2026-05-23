Nikam to nevede! Rubio přiznal kolaps jednání o míru na Ukrajině

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během páteční návštěvy Švédska přiznal, že diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru na Ukrajině je neúspěšné. Bílý dům podle něj už odmítá ztrácet jednáním, které nikam nevede. Evropanům poslal Rubio vzkaz: pokud chce rozhovory moderovat někdo jiný, ať se toho klidně ujme. Ve světě ovšem podle něj není nikdo, koho by obě válčící strany respektovaly.
„Zapojili jsme se do toho jen proto, že nám všichni tvrdili, že jsme jediní, kdo to dokáže. Jediní, s kým budou Rusové i Ukrajinci vůbec mluvit. Bohužel to nepřineslo žádné výsledky,“ konstatoval šéf americké diplomacie. S tím, že Washington už nemá zájem nechat se zatahovat do nekonečného koloběhu schůzek pro nic za nic.
Rubio zároveň rázně odmítl spekulace, že by Američané za zavřenými dveřmi tlačili na ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského, aby přistoupil na územní ústupky. „Navzdory únikům informací, které nejsou pravdivé, a navzdory příběhům o tom, jak nutíme Ukrajince k té či oné pozici – nic z toho není pravda,“ ohradil se.
Pokud se podle něj objeví reálná šance na konstruktivní a produktivní dialog, USA roli prostředníka opět vezmou. Aktuálně se však žádná taková jednání nekonají.
Válka podle Rubia nemůže skončit tradičním vojenským vítězstvím jedné nebo druhé strany na bojišti, ale pouze vyjednaným kompromisem. Jenže Rusové i Ukrajinci zůstávají v otázce území, zejména pokud jde o Donbas, fatálně neústupní.
Že dosavadní formát vyčerpal své možnosti a potřebuje nový impuls, potvrdil v pátek i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Evropská unie už proto začíná bít na poplach – ministři zahraničí sedmadvacítky budou příští týden na Kypru řešit, koho ze svých řad nominovat na roli nového hlavního vyjednavače s Ruskem. V kuloárech v této souvislosti padají jména bývalé německé kancléřky Angely Merkelové nebo někdejšího italského premiéra Mario Draghiho.
V uplynulých týdnech také média plní spekulace o tom, že Zelenskyj už nad Američany „zlomil hůl“. Ukrajinci začali pochybovat o tom, zda jsou USA pod Trumpovou administrativou skutečně nestranným prostředníkem.
Americké návrhy na řešení konfliktu totiž často tlačily na pro Kyjev nepřijatelné územní ústupky. Donald Trump také opakovaně ostře kritizoval Zelenského, a to výrazně více než Vladimira Putina. Kyjev má zkrátka pocit, že Washington hraje hru, která nahrává spíš Moskvě.
Američané jsou navíc od vypuknutí války s Íránem zaneprázdněni Blízkým východem a na jednání o Ukrajině jim zkrátka nezbývá kapacita. Ukrajinci se proto nyní snaží oživit takzvaný formát E3 (Velká Británie, Francie, Německo) a vtáhnout je do mírových rozhovorů jako protiváhu k USA.
Mohlo by vás také zajímat: Jsme jako živá návnada. Zajatý Vietnamec popsal brutální poměry v ruské armádě
České štěstí, lepší jsme byli my, zlobí se na Slovensku po prohře
Slováci si po souboji s českými hokejisty na mistrovství světa zoufají. "Byli jsme většinou lepší," tvrdí tamní média po prohře 2:3.
ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.
Češi ve skvělé bitvě zdolali Slovensko, to cítí křivdu kvůli vítěznému gólu
Čeští hokejisté v utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Fribourgu porazili 3:2 Slovensko, v pátém zápase vybojovali čtvrtou výhru a mají blízko postup do čtvrtfinále. Vítězný gól vstřelil kapitán Roman Červenka, soupeř se kvůli jeho uznání hodně rozčiloval.
ŽIVĚ Zhuba 200 odpůrců čekalo v Brně na příchod účastníků Pouti smíření
Asi 200 odpůrců čekalo v Brně na příchod účastníků Pouti smíření, někteří měli české vlajky, skandováním dávali najevo nesouhlas s konáním. Na posledním kilometru Poutě smíření z Pohořelic do Brna podpořila její účastníky řada opozičních senátorů a poslanců i komunální politici. Pouť směřovala z Pohořelic do Brna a měla připomenout násilný odsun Němců po 2. světové válce.
„Hluboce věřící“ vrah z Pohádky. Roubal se chybou soudce málem dostal na svobodu
Český sériový vrah Ivan Roubal měl oficiálně na svědomí pět lidských životů. Mrtvých se v jeho okolí ale vyskytlo více. Nyní uplynulo právě 27 let od doby, kdy se soudům podařilo mu první zločiny prokázat.