Tleskají mu, nebo na něj lijí milkshake. Farage je zpět a chce zničit konzervativce

Velkou Británii za dva týdny čekají volby, které podle průzkumů nechystají žádné velké překvapení. Konzervativci po 14 letech ve vládě ztratili podporu voličů a do čela se s největší pravděpodobností vrátí labouristé. Na poslední chvíli se ale zdá, že s volbami může zamíchat jeden ze strůjců brexitu Nigel Farage, který chce se svou pravicovou stranou konzervativcům uštědřit ještě větší porážku.

Když premiér Rishi Sunak v květnu oznámil termín parlamentních voleb už na začátek července a strany tak získaly jen šest týdnů na to oslovit své voliče, doufal, že tím své vládní konzervativce zachrání před pohromou. Vláda je dlouhodobě nepopulární a opoziční levicoví labouristé v průzkumech už mnoho měsíců vedou.

Nyní ale konzervativcům hrozí, že o voliče přijdou i z druhé strany. V posledním průzkumu pro list The Times je k velkému překvapení předběhla pravicová Reform UK Nigela Farage, která navazuje na předchozí Stranu pro Brexit a ještě o něco starší UKIP. Průzkum straně přisoudil 19 procent, konzervativcům 18 procent.

Reform UK přitom zatím nemá vybudovanou pořádnou strukturu a Sunak tak podle britských médií doufal, že během krátké doby nestihne zorganizovat pořádnou kampaň. Farage nejprve oznámil, že sám kandidovat nebude. Strana ale začala v průzkumech rychle stoupat a Farage později oznámil, že nakonec kandidovat bude.

Sliby o návratu do zlaté éry

"Toryové odvedli příšernou práci," prohlásil milionář, podnikatel a bývalý lídr strany Richard Tice, který pomáhá financovat stranu. "Rozbili Británii a musí být potrestáni. Naším úkolem je představit Britům seriózní alternativu. Jde o seriózní střednědobý plán, jak nahradit konzervativce a stát se opozicí vůči labouristům," dodal v květnu pro podcast Politico Insider.

Euroskeptik Farage, který je přítelem exprezidenta Donalda Trumpa, jemuž chce v nynějších prezidentských volbách pomoct s kampaní, slibuje, že Británii vrátí do její zlaté éry, kdy se země "nemusela stydět za svou historii".

Zvlášť silně kritizuje podle něj nepovedený brexit z roku 2016, o němž tvrdí, že jej konzervativci nedotáhli do konce. Do vlády se opírá také proto, že se jí nepodařilo zastavit příliv migrantů.

Strana obecně hlavně kritizuje vládní opatření a mimo to slibuje, že zastaví migraci, skončí se závazky ke snižování emisí nebo investuje miliardy liber do státního zdravotnictví, podle analýz britských médií ale nenabízí žádná konkrétní nebo realistická řešení.

Média také popisují, že kamkoliv Nigel Farage vstoupí, tam vypukne chaos. Příznivci mu na mítincích nadšeně tleskají a odpůrci na něj vylévají milkshake. Oproti Sunakovi, jehož vystoupení podle médií působí nudně, nebo šéfovi labouristů Keiru Starmerovi, který podle nich zase vystupuje nejistě, tak Farage do kampaně vrací život, míní tisk.

Mír s Hitlerem

A nejen on. Jeho kolegy v posledních týdnech provází skandály. Kandidát Jack Aaron označil za "geniálního" nacistického vůdce Adolfa Hitlera a řekl o něm, že "dokázal inspirovat lidi k činům". Ruskou invazi na Ukrajinu zase označil za "legitimní". Další stranický kandidát Ian Gribbin prohlásil, že Británie měla od Hitlera přijmout nabídku neutrality. Na internetu napsal, že ženy jsou "příživnické pohlaví" a měly by být "zbaveny zdravotní péče".

Farage podobné výlevy označil za "hospodské řeči" a vinu svedl na firmu, která měla kandidáty před volbami prověřit. I kdyby ale podobné kauzy stranu o voličskou podporu nepřipravily, v nynějších volbách vyhráno nemají.

Britové volí do Westminstru podobným způsobem, jako si lidé v Česku vybírají senátory, tedy že si každý okrsek volí konkrétního zastupitele a vyhraje vždy ten s nejvíce hlasy. I proto je pro menší nebo nové strany velmi těžké se prosadit.

Opoziční Labouristická strana by podle dalšího z průzkumů mohla mít v dolní komoře parlamentu 456 ze 650 křesel. Konzervativci by získali pouze 72 mandátů, což by byl nejhorší výsledek za více než 100 let. Straně Reform UK se nyní přisuzuje sedm křesel včetně vítězství v obvodu, kde kandiduje Farage.

Nová politická síla

Jeho strana by ale mohla ubrat klíčové hlasy konzervativcům v obvodech, kde vedou těsné boje s labouristy, a ještě víc tak stranu oslabit. Nebo ji přinutit posunout se politicky více doprava, aby nepřišli o další voliče.

Pokud by se do parlamentu dostal samotný Farage, kromě peněžní podpory, kterou by strana získala od státu, by mohl lákat do své strany konzervativce. Ti mají podle serveru Politico už nyní obavy, kolik poslanců by je opustilo a přidalo se k Reform UK.

Analytici se shodují, že je možné, že by do příštích voleb v roce 2029 tvořil Farage hlavní opoziční sílu proti labouristům. Ať už tím, že by konzervativcům sebral voliče i poslance, nebo tím, že se s nimi spojí, ale stranu utvoří k obrazu svému.

