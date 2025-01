Najednou jsem před sebou viděl zkázu. Čech z Kalifornie popsal evakuaci kvůli požáru

Zdeněk Kratochvíl

Rozsáhlé, rychle se šířící požáry v oblasti amerického Los Angeles už zničily na 2 tisíce staveb a v noci na dnešek hasiči bojovali s novými ohnisky ve známých čtvrtích Hollywoodu. "Nikdy by mě nenapadlo, že mě budou evakuovat. Bylo to rychlé," vypráví bývalý český novinář a tamní obyvatel Zdeněk Kratochvíl, který musel ujet před plameny do asi padesát kilometrů vzdáleného města Anaheim.

1:16 Ničivý požár zasáhl Hollywood. Čech popsal chvíle před evakuací. | Video: Zdeněk Kratochvíl, Reuters