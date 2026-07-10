Ničivý požár v Andalusii si vyžádal přes desítku životů

Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almería ve španělské Andalusii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na pátek informovaly agentury DPA a AFP.
Agentury upozorňují, že tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok.
Požár vypukl v blízkosti obce Los Gallardos asi 300 kilometrů východně od Málagy. Regionální vláda nejprve informovala o šesti obětech s tím, že „lidé umírali v osadě Bédar a některé oběti byly nalezeny ve vozidlech“. Na likvidaci požáru bylo v noci na dnešek nasazeno přibližně 150 hasičů a pět cisternových vozů.
Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz událost označil za „bezprecedentní tragédii“ a za lesní požár s nejhoršími následky v historii této autonomní oblasti. Soustrast rodinám obětí vyjádřil i španělský premiér Pedro Sánchez. „Obrovský smutek a zoufalství ze strašlivých následků požáru, který postihl provincii Almería,“ reagoval premiér na síti X a vyzval k opatrnosti.
Španělsko patří k zemím nejvíce postiženým globálním oteplováním a v posledních letech zažívá čím dál delší vlny veder, které začínají už na jaře a pokračují v létě s teplotami často přes 40 stupňů Celsia, připomíná AFP. To vytváří ideální podmínky pro vznik ničivých přírodních požárů.
Podle unijního informačního systému o lesních požárech EFFIS plameny ve Španělsku v roce 2025 zničily více než 393 000 hektarů půdy, nejvíce v moderní historii země. Při těchto požárech, jejichž celkový počet přesáhl 8000, zahynulo podle ministerstva vnitra osm lidí, 86 utrpělo zranění a více než 42 000 muselo být evakuováno.
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