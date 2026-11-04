Evropa už odhaluje, kdo raboval a zapaloval. Viníky čekají v zemích drsné tresty

„Ti, kdo poškozují a ničí, musí také platit. Je to otázka zdravého rozumu,“ řekl francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez. „Pokud je ničitel nezletilý, zaplatí jeho rodiče,“ dodala italská premiérka Giorgia Meloniová. V Belgii je zase připraven zákon, který vandalům nařídí uhradit škody a zakáže účast na demonstracích. Někteří prefekti ve Francii rodiny výtržníků vystěhovávají ze sociálních bytů.
Po celé Francii bylo během násilných protestů poškozeno nebo vypleněno více než 2500 obchodů. Francouzská obchodní a průmyslová komora odhaduje škody způsobené jen maloobchodníkům na více než miliardu eur.
Ve Francii je nyní na stole zákon o náhradě škod z násilí a vandalismu. Senát ho přijal koncem října, teď míří do Národního shromáždění. Platit škody (až 10 tisíc eur na osobu) mají nejen ti, kdo něco rozbili, ale i ti, kdo vědomě zůstali v davu po dvou policejních výzvách k rozchodu, nebo vědomě vstoupili do skupiny utvořené kvůli násilí – i když sami nic nerozbili. Dluh půjde strhnout i ze sociálních dávek.
Pokud jsou výtržníci nezletilí, budou za ně odpovědní jejich rodiče. Pokud opatrovníci nejsou schopni platit, stát může zadržet sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo základní podporu příjmu.
Levicová opozice zákon ostře kritizovala jako útok na svobodu shromažďování. Hodlá se odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu a Ústavnímu soudu (ve Francii „Státní rada“ a Ústavní rada“). Ke stažení zákona vyzvala i Amnesty International.
Demokracie je právo, ničení ne
Podobný dekret přijala po rabování v Miláně i Itálie, podle něj je násilná účast na demonstraci trestným činem. „Demonstrace je právo. Ničení našich měst ne,“ sdělila premiérka Giorgia Meloniová.
„Pokud se během pochodu nebo shromáždění připojíte ke skupině pěti nebo více lidí, pokud budete házet kameny, petardy nebo klacky a ohrozíte tak bezpečnost všech, hrozí vám až pět let vězení a pokuta až do výše 20 tisíc eur. Pokud jste byli maskovaní nebo jste někoho zranili, trest se zvyšuje,“ popsala znění zákona.
Ve Francii se do akce pustili také prefekti (šéfové jednotlivých departmentů srovnatelných například s českými kraji – pozn. red.). Alexandre Brugère, prefekt departmentu Hauts-de-Seine, si začátkem října předvolal do své kanceláře skupiny rodičů rabujících teenagerů, kterým zdůraznil: „Jste morálně a právně zodpovědní za své děti.“
Brugère už také požádal o vystěhování rodiny pětadvacetiletého Sidi C. ze sociálního bytu v pařížském předměstí Asnières-sur-Seine. Recidivista byl po nepokojích přistižen s luxusní kabelkou.
Od nástupu do úřadu před téměř dvěma lety prefekt již vystěhoval ze sociálního bydlení 48 delikventů a jejich rodin. „Mnoho našich spoluobčanů čeká na sociální bydlení už léta,“ řekl Brugère listu Le Figaro.
„A zatím tyto byty obsazují nechvalně známí, někdy i násilní dealeři drog, kteří nemají úctu k ničemu, zatímco mnoho zákony dodržujících rodin bydlení získat nemůže,“ uzavřel svůj postoj.
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