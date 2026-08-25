Obávaná superzbraň umí zničit nejcennější ruské cíle. Londýn předá tajné informace

Je to jedna z nejúčinnějších zbraní v ukrajinském arzenálu. Britsko-francouzská řízená střela Storm Shadow/SCALP, která na vzdálenost stovek kilometrů přesně likviduje ruské velitelské uzly, logistická centra a námořní infrastrukturu. Její jediný problém je, že jí není k dispozici dost. To se má změnit. Nyní se bude vyrábět přímo na Ukrajině.
Londýn dovolí společnosti MBDA předat Kyjevu dosud utajované informace o britských součástech střel a otevře tak cestu k jejich lokální výrobě. Francie a Ukrajina díky tomu mohou pokračovat v přípravě výrobních a montážních linek přímo na ukrajinském území. Paříž už v červenci schválila licenční výrobu střel na Ukrajině s tím, že má začít nejpozději do konce letošního roku.
Rozhodnutí při své první zahraniční cestě ve funkci oznámil nový britský premiér Andy Burnham, který v Kyjevě ujistil prezidenta Volodymyra Zelenského, že se Ukrajina může na Londýn i nadále „stoprocentně spolehnout“.
Storm Shadow a SCALP jsou v zásadě britská a francouzská označení stejné rodiny střel s plochou dráhou letu vyvinutých evropským zbrojním konglomerátem MBDA.
Zbraň je určena především k přesným útokům proti vysoce hodnotným a dobře chráněným cílům hluboko v nepřátelském týlu – velitelským stanovištím, skladům munice, letištím, přístavům nebo opevněným bunkrům. Na Ukrajině je možné střely odpalovat z upravených sovětských bombardérů Su-24 a jejich použití umožňují také dodané francouzské Mirage 2000.
Oficiálně zveřejněný dosah Storm Shadow přesahuje 250 kilometrů, přesný maximální dosah však Británie ani MBDA nezveřejňují. Není proto zatím jasné, jakou přesně konfiguraci bude licenční výroba na Ukrajině zahrnovat.
Jednou z nejsilnějších vlastností Storm Shadow je její dvoustupňová průbojná hlavice BROACH, určená k ničení bunkrů a dalších opevněných objektů. První, menší kumulativní nálož vytvoří v překážce otvor a připraví cestu pro druhou část hlavice, která pronikne hlouběji do cíle a následně exploduje.
Střela tak nemusí detonovat na povrchu budovy, ale může ničivý účinek soustředit až uvnitř chráněného objektu. Celá konvenční bojová hlavice váží přibližně 450 kilogramů.
Střela letí podzvukovou rychlostí kolem Mach 0,95, tedy přibližně 1000 kilometrů za hodinu. Navigaci zajišťuje kombinace inerciálního systému, GPS a porovnávání profilu terénu TERPROM. Po odpálení klesá střela do malé výšky a kopíruje terén, aby ztížila své odhalení radarem. V závěrečné fázi navíc používá infračervený senzor, který porovná obraz cíle s předem uloženými daty a zpřesní zásah.
Nevýhodou je cena. Přesná jednotková cena závisí na konkrétním kontraktu, modernizaci a velikosti objednávky, veřejné odhady se však pohybují nad milionem dolarů za jednu střelu, tedy v řádu desítek milionů korun. Právě omezené zásoby a náročná výroba dlouho bránily jejich masovějšímu použití.
Storm Shadow se na ukrajinském bojišti objevily poprvé v roce 2023 a rychle si získaly pověst jedné z nejnebezpečnějších zbraní, které Západ Kyjevu poskytl. Byla to raketa Storm Shadow, která v červnu 2023 při útoku na ruské velitelské stanoviště v Záporožské oblasti zlikvidovala generálmajora Sergeje Gorjačeva, náčelníka štábu 35. armády.
O několik měsíců později ukrajinské střely pronikly ruskou protivzdušnou obranou kolem Sevastopolu a zasáhly tamní loděnici. Útok těžce poškodil výsadkovou loď Minsk a především ponorku Rostov na Donu projektu 636.3, tedy moderní variantu třídy Kilo schopnou odpalovat střely Kalibr. Rozsah škod na ponorce byl natolik vážný, že ji britská rozvědka později označovala za mimořádně obtížně opravitelnou.
Storm Shadow byly následně použity i proti cílům hluboko v ruském týlu. Při útoku v Kurské oblasti zasáhly podzemní velitelské stanoviště, o němž ukrajinské a některé otevřené zdroje tvrdily, že jej využívali ruští velitelé společně se severokorejským personálem.
Právě intenzivní nasazení na Ukrajině ukázalo jeden z hlavních problémů evropských arzenálů – střel bylo jednoduše málo. Británie a Francie proto už v červenci 2025 společně oznámily obnovení produkce Storm Shadow/SCALP a doplnění vlastních zásob. Britové současně začali modernizovat výrobní kapacity MBDA ve Stevenage. V roce 2026 program pokračuje přípravou dalších objednávek a navýšením výrobních kapacit.
Ukrajinská výroba je dalším krokem. Francie 14. července letošního roku nejen schválila licenční produkci SCALP, ale společně s Itálií také umožnila Ukrajině vyrábět protiletadlové a protibalistické střely Aster 30 pro systémy SAMP/T. Součástí dohody je rovněž licenční produkce francouzských přesně naváděných pum AASM Hammer. Ukrajina by se tak postupně měla přesunout od role příjemce evropské munice k roli jejího výrobce.
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