Ničí je koaliční vládnutí a exodus voličů. ČSSD i německá SPD padají ke dnu

Trendu mít více než jednoho předsedu nebo předsedkyni strany se v Německu podřizují i sociální demokraté.

Zatímco Zelení nebo krajně pravicová Alternativa pro Německo mají dva lídry, sociální demokracie si po rezignaci Andrey Nahlesové zvolila dokonce tři dočasné šéfy.

Premiérku Porýní-Falce Malu Dreyerovou, premiérku Meklenburska-Předního Pomořanska Manuelu Schwesigovou a poslance Bundestagu Thorstena Schäfera-Gümbela. Nové vedení má před sebou jeden hlavní úkol: Zastavit hrozivý pád tradiční strany.

Osudy německé sociální demokracie (SPD) trochu připomínají v posledních letech to, čím procházejí i jejich čeští kolegové: Účast ČSSD v koaliční vládě, ale zároveň klesající podpora ve volbách a průzkumech veřejného mínění. V těch posledních - eurovolbách - čeští sociální demokraté nezískali ani jeden mandát.

V roce 2017 dostala SPD v parlamentních volbách jen 20 procent hlasů. Nedávno ve volbách do Evropského parlamentu jen necelých 16 procent a ztrácí také v jednotlivých spolkových zemích. V nadcházejících volbách v Sasku jí dokonce hrozí jednociferný zisk.

Pomalá politická sebevražda?

Ve straně se proto znovu přetřásá otázka, zda setrvávání ve vládě velké koalice s křesťanskými demokraty (CDU) kancléřky Angely Merkelové není pomalou politickou sebevraždou.

Podle kritiků strana ztrácí tvář, neumí voličům "prodat" své návrhy ve vládě a stále více lidí se od sociální demokracie přiklání k Zeleným. To dokazují jak výsledky voleb do Evropského parlamentu, tak průzkum agentury Forsa z minulého týdne.

Naopak němečtí Zelení ve volbách dostali přes 20 procent hlasů a podle čerstvého průzkumu by dokonce vyhráli parlamentní volby s 28 procenty hlasů. Naopak SPD v průzkumu klesá na dno: Podpora strany činí pouhých 12 procent.

Někteří členové sociální demokracie proto tlačí na odchod z velké koalice a ukončení vládní spolupráce s Merkelovou. Ta trvá už od roku 2013. Strana podle nich ztratila svoji tvář a nedokáže jako menší partner koalice přesvědčit voliče, že prosazuje svůj program nebo alespoň jeho část.

"Koalice přežije jen léto"

"Věřím, že konec velké koalice musí nastat. Otázkou je načasování, kdy to bude," prohlásila členka SPD a starostka města Flensburg na severu země Simone Langeová. Pokud by sociální demokraté koalici opustili, Německo by zřejmě čekaly předčasné volby. "Vypadá to na zemětřesení v německé politice," řekl agentuře Reuters analytik banky ING Carsten Brzezski.

"Velká koalice ještě přežije jedno léto, ale pak skončí. V zimě budou předčasné volby," píše ve svém komentáři list Süddeutstche Zeitung.

"Mnozí jsou velkou koalicí unaveni a považují ji za hlavní problém strany," uvedl náměstek ministra zahraničí a člen vedení SPD Michael Roth.

Angela Merkelová by tak pravděpodobně po čtrnácti letech skončila v úřadu kancléřky dříve než v plánovaném roce 2021. Uvedla totiž, že volby před dvěma roky byly její poslední a znovu kandidovat nechce.

Sociální demokracie vyhrála volby naposledy v roce 2002 pod vedením kancléře Gerharda Schrödera. Nejslavnější časy ale měla v sedmdesátých letech. V roce 1972 pro ni v tehdejším západním Německu hlasovalo 46 procent voličů. Výsledek, který se v současnosti jeví jako z jiného světa.

Video: Sociální demokracie není mrtvá, tvrdí předseda ČSSD Jan Hamáček