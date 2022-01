Když je vzteku kvůli covidu příliš. Nizozemci s kladivy ničí auta na vrakovišti

Vrakovištěm v malé vesničce Vijfhuizen nedaleko nizozemského Amsterdamu se nesou tupé zvuky úderů, tříštění skla a skřípot plechu. Po dopadu dřevěné palice se ulomí zpětné zrcátko postaršího automobilu a opakovanému bušení nakonec podlehne i pevné čelní sklo. Nizozemci si sem už roky jezdí vybíjet vztek a během pandemie koronaviru mezi nimi nechybí ani frustrovaní zdravotníci.

"Začali se nám ozývat lidé, kteří se chtěli zbavit frustrace z covidu," popisuje podnikatel Merlijn Boshuizen, který aktivitu s názvem CarSmash (anglicky "rozbíjení aut") provozuje. "Nedávno jsme tu měli skupinku zdravotnic z jednotky intenzivní péče z jedné nemocnice v Amsterdamu. Opravdu se potřebovaly zbavit frustrace," řekl Boshuizen serveru Deutsche Welle.

Samotného ho podle jeho slov překvapil velký zájem právě mezi ženami. Rozmlátit auto totiž vyžaduje hodně fyzické síly.

Nizozemsko bylo loni na podzim první zemí v západní Evropě, která kvůli rychle se šířící nákaze vyhlásila lockdown. V polovině prosince se pak zavřela většina obchodů, restaurací a barů. Právě gastropodniky nejspíš zůstanou mimo provoz ještě nějakou dobu.

"Není moc co dělat. Provozujeme bar a musíme mít zavřeno," vysvětlují svůj zájem o službu CarSmash dvojčata Steven and Brian Krijgerovi. Jeden z nich vyfasoval modrou, druhý zase oranžovou pracovní kombinézu. V rukou třímají obří kladiva. K likvidaci jim byl přistaven starý vůz Peugeot 106 ve stříbrném provedení. Před prvním máchnutím kladivem je Boshuizen poučí, jak ničit bezpečně. Následuje rozcvička v podobě dechových cvičení a pak samotná demolice.

Boshuizen založil CarSmash na vrakovišti ve Vijfhuizenu už před čtyřmi lety. Inspiroval se "pokoji vzteku" nebo "demoličními pokoji", které existují už od roku 2008 v Japonsku, popisuje list NL Times.

Za tu dobu utkvěla Boshuizenovi v paměti například zákaznice, která se na vrakoviště přišla vypořádat se smrtí manžela. "Pustila si k tomu hudbu ze svatby," vzpomíná nizozemský podnikatel. Kromě toho k němu často chodí skupinky přátel loučících se se svobodou jednoho z nich nebo kolegové z práce.

Demolicí proti vyhoření ze strachu

Auta si mohou zájemci před demolicí posprejovat. V poslední době se objevují i nápisy jako "zákaz vycházení" nebo "práce z domova". Rozmlátit si tu mohou také tiskárnu nebo monitor, které fenomén home office symbolizují. "V běžném životě by se měl člověk pořád usmívat a být milý. Hněv a frustrace jsou ale také normální emoce. Proč je brzdit?" vysvětluje svou motivaci jeden z návštěvníků.

Psychologové v souvislosti s covidem hovoří o takzvaném vyhoření ze strachu. "Když se člověk potýká s dlouhou, nekončící nejistotou a traumatem, snese toho všeho jen omezenou míru," říká americkému deníku New York Times Thea Gallagherová, klinická psycholožka ze zdravotnického centra NYU Langone Health v New Yorku.

Vyhoření ze strachu se podle odborníků projevuje netečností k novým informacím o koronaviru, pocitem, že se situace nemůže zlepšit, únavou, beznadějí a také výbuchy zlosti.

"Doporučujeme, aby lidé v momentě, kdy začnou mlátit do aut, zavřeli oči, pevně se rozkročili a pocítili tu sílu každou žilou ve svém těle," popisuje Merlijn Boshuizen podstatu celé "terapie", kterou CarSmash představuje. Vyjde na 24 eur (necelých 600 korun) na osobu ve skupině aspoň šesti lidí, pro menší skupiny je cena vyšší. V přepočtu tři tisíce korun pak činí poplatek za auto.

Vykřičet vztek do větru

Služby terapeutického rozbíjení aut existují i v České republice, zvýšený zájem v souvislosti s pandemií ale nezaznamenaly. "Co se týče klientů, jsou to kamarádi z práce nebo rozlučky se svobodu. A taky manžel, který dá vtipný dárek manželce: ať si vybije zlost na autě, a ne doma na něm," uvedl pro Aktuálně.cz Michal Jirásek z ostravského Rozbij Auto. Jeden rozmlácený vůz tu vyjde na tři tisíce korun.

Podobné zkušenosti má i Ondřej Macháček z Rozmlať Auto v Králově Dvoře. "Dřív jsme měli i variantu Rozmlať kancelář, která byla díky nižší ceně a umístění v Praze mnohem poptávanější. Pandemie nám ale tuto službu omezila natolik, že jsme se rozhodli provoz přerušit," vysvětluje.

Pro ty, pro které by mlácení do karoserie bylo příliš brutální metodou, existuje v Nizozemsku i mírumilovnější alternativa. Julie Scottová, koučka, která se věnuje práci s hlasem, tam provozuje venkovní lekce pojmenované Screech at the Beach neboli vřískání na pláži.

Název je doslovný: křikem po směru větru, často hledíc k moři, se klienti Scottové zbavují napětí a vzteku. "Nikdo vás neslyší, takže se můžete opravdu uvolnit. Tváří v tvář širému moři a pláži nemusíte myslet na nic jiného. Váš hlas se nese přes hladinu a nevrací se k vám ozvěnou. Dává to pocit svobody," popsala jedna z klientek Scottové agentuře Reuters.

