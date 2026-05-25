Nezvyklá ruská strategie. Jak Putin používá ukrajinské zbraně proti členům NATO

V posledních dnech přibylo pádů útočných dronů v pobaltských zemích. V Estonsku musel letoun NATO poprvé sestřelit vojenský dron, v Litvě armáda vyhlásila poplach a lidé vyhledali úkryt, zatímco v Lotyšsku pád dronu přispěl k odstoupení premiérky. Podle analytiků se Rusko naučilo masově využívat slabinu, která existuje už od vzniku systému GPS.
Když byl minulý týden litevský premiér a prezident přesunut do bunkru a tisíce Litevců se ukryly v podzemních parkovištích, nebylo zprvu jasné, odkud pocházejí drony prolétávající nad Vilniusem – a zda nejde o přímý ruský útok na členskou zemi NATO a Evropské unie.
Podle představitelů pobaltských zemí šlo v těchto případech pravděpodobně původně o ukrajinské útočné drony, které Rusko přesměrovalo směrem na pobaltské státy, napsala například agentura Reuters.
Rusko následně obvinilo pobaltské státy z toho, že ukrajinské drony startují přímo z jejich území. Pobaltské země to označily za nebezpečnou lež a podaly protestní nóty.
Podle britského listu The Telegraph otevřelo údajné přesměrovávání ukrajinských dronů „novou fázi války“, ve které Rusko nemá důvod přestat. Jde totiž o účinnou a levnou strategii, která ohrožuje fungování jedné z klíčových ukrajinských zbraní.
Jednoduchá technologie
Od ruské invaze na Ukrajinu se elektronické rušení vyvinulo ze specializované vojenské schopnosti v masově nasazovanou zbraň. Technologie, která za tím stojí, je podle zdrojů listu poměrně jednoduchá: drony jsou přesměrovávány pomocí dvojité taktiky známé jako rušení a „spoofing“ (podvržení signálu – pozn. red.).
Rusko nejprve oslepí GPS přijímač dronu silným šumem, čímž jej odřízne od skutečných satelitních signálů. Dezorientovaný přijímač následně přejde do režimu hledání a snaží se najít jakýkoli dostupný signál, na který by se mohl napojit. V tu chvíli Rusko vyšle silný falešný signál.
„Signály je velmi snadné dekódovat a používat – a stejně snadné je napsat software, který dokáže vysílat dokonale vypadající falešné verze těchto signálů,“ řekl pro The Telegraph Ramsey Faragher, generální ředitel britského Královského institutu navigace.
Rusko podle expertů dokáže falešným signálem dron „přesvědčit“, že se nachází mnohem hlouběji na ruském území, než ve skutečnosti je, a tím jej přimět zamířit západním směrem do vzdušného prostoru NATO.
Rusko také do navigačního systému dronu vkládá falešná časová data a posouvá jej o roky, někdy i desetiletí, do minulosti nebo budoucnosti.
„Pokud dokážete počítač přesvědčit o tom, že je v úplně špatné dekádě, může to vést k zamrznutí systému, restartu nebo úplnému selhání,“ vysvětlil Faragher. Zhroucení softwaru pak může vést až k pádu samotného dronu.
Rusko k této taktice využívá především výkonný vysílač v Kaliningradu, který už roky nepřetržitě narušuje GPS signály napříč stovkami kilometrů baltského vzdušného prostoru.
Ukrajina se ale proti této taktice brání. Používá například drony s optickým vláknem nebo systémy řízené umělou inteligencí, které nevysílají signál, jejž by Rusko mohlo zneužít.
Podle Faraghera jsou však budoucností „chytré antény“, které dokážou falešné signály odfiltrovat. Ty jsou sice zatím drahé, ovšem s poklesem nákladů by podle něj mohly učinit ruské rušičky prakticky bezvýznamnými, píše The Telegraph.
Mohlo by vás zajímat: Rusové hrozí Evropě tvrdou odvetou. Litevci prchli do krytů, Rutte se Kremlu vysmál
ŽIVĚ Dohoda o ukončení války by mohla být dosažena v pondělí, uvedl Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Tuto raketu museli Rusové hlásit Bílému domu. V neděli zahnala Kyjev do krytů
Desítky raket, stovky dronů a Orešnik. Rusko při nedělním bombardování Kyjeva vytáhlo zbraň schopnou nést jaderné hlavice, kterou experti označují za součást kremelské strategie zastrašování Západu. Symbolicky nabitý útok přichází po předchozím jaderném „pózování“ Kremlu a spolu s vršícími se zprávami o ukrajinských úspěších a stagnaci na frontě.
Rulík bez obalu: Není to vůbec ono. Někteří hráči mají zamotanou hlavu
Fribourg (od našeho zpravodaje) - Před příchodem před novináře strávil Radim Rulík v kabině podstatně delší dobu dobu než obvykle. Lze si domyslet proč. Silnou nespokojenost pak trenér hokejové reprezentace vyjádřil i veřejně. Češi totiž jako favorit podlehli na mistrovství světa Norsku 1:4. Prakticky nikdo nečekal tak jednoznačný průběh.
Další česká města stojí o náš sjezd, řekl předák sudetských Němců. Navrhuje střídání
Sjezd sudetských Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a Česku. Bavorské veřejnoprávní stanici BR to na sjezdu v Brně řekl předák sudetských Němců Bernd Posselt. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Setkání v Brně v pondělí po čtyřech dnech skončilo uctěním památky obětí nacismu. Krajanské sdružení následně sjezd označilo za historický průlom.
Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června, prohlásil Klempíř
Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. Klempíř to řekl novinářům po pondělním jednání koaliční rady.