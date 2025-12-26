Přeskočit na obsah
Benative
26. 12. Štěpán
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Útočník v metru v centru Paříže pobodal tři ženy

ČTK

Neznámý pachatel dnes v několika stanicích metra v centru Paříže bodnou zbraní zranil tři ženy. Z míst činů uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole.

Německá policie zadržela nedaleko Cách pět lidí kvůli podezření, že mají spojitost s teroristickými útoky v Paříži.
Německá policie zadržela nedaleko Cách pět lidí kvůli podezření, že mají spojitost s teroristickými útoky v Paříži.Foto: Reuters
Reklama

K napadení došlo ve stanicích Arts et Métiers, République a Opéra mezi 16:15 a 16:45, úřady po útočníkovi stále pátrají.

Připravujeme podrobnosti.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Obléhaný Homs
Obléhaný Homs
Obléhaný Homs

Nejméně šest lidí zemřelo při explozi v mešitě v syrské provincii Homs

Nejméně osm lidí zemřelo a 18 dalších utrpělo zranění při výbuchu v mešitě v syrské provincii Homs v oblasti, kde žijí převážně menšinoví alavité, píše agentura AFP. K útoku, který syrské úřady podle agentury Reuters označily za teroristický, se přihlásili ultrakonzervativní sunnité. Útok odsoudily některé blízkovýchodní země i Česká republika.

Reklama
Jakub Sirota (vlevo) v souboji se Sandro Schmidem
Jakub Sirota (vlevo) v souboji se Sandro Schmidem
Jakub Sirota (vlevo) v souboji se Sandro Schmidem

Sparta vstoupila do Spengler Cupu porážkou. Představila ale finskou posilu

Hokejisté Sparty podlehli v Davosu při vstupu do Spenglerova poháru Fribourgu 2:5. Čtyřmi body body za dva góly a dvě asistence přispěl k výhře obhájců triumfu z loňska Marcus Sörensen, dvě branky vstřelil také Attilio Biasca. Sparta se v základní skupině Torriani utká ještě v sobotu od 15:10 s IFK Helsinky.

Reklama
Reklama
Reklama