Útočník v metru v centru Paříže pobodal tři ženy

Neznámý pachatel dnes v několika stanicích metra v centru Paříže bodnou zbraní zranil tři ženy. Z míst činů uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole.
K napadení došlo ve stanicích Arts et Métiers, République a Opéra mezi 16:15 a 16:45, úřady po útočníkovi stále pátrají.
Soud v Malajsii v pátek odsoudil k 15 letům vězení bývalého premiéra Najiba Razaka za zneužití moci a praní špinavých peněz v korupční kauze vytunelování státního investičního fondu 1MDB, informují tiskové agentury.
Izrael jako první stát na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, samozvané republiky odtržené od Somálska. S odvoláním na komuniké šéfa izraelské vlády Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura AFP.
Nejméně osm lidí zemřelo a 18 dalších utrpělo zranění při výbuchu v mešitě v syrské provincii Homs v oblasti, kde žijí převážně menšinoví alavité, píše agentura AFP. K útoku, který syrské úřady podle agentury Reuters označily za teroristický, se přihlásili ultrakonzervativní sunnité. Útok odsoudily některé blízkovýchodní země i Česká republika.
Hokejisté Sparty podlehli v Davosu při vstupu do Spenglerova poháru Fribourgu 2:5. Čtyřmi body body za dva góly a dvě asistence přispěl k výhře obhájců triumfu z loňska Marcus Sörensen, dvě branky vstřelil také Attilio Biasca. Sparta se v základní skupině Torriani utká ještě v sobotu od 15:10 s IFK Helsinky.