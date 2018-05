Neznámý klub z Běloruska zachránil tajemný podnikatel. Teď angažoval Maradonu a miss jako mluvčí

Castellano | Italiano | English El club ФК Динамо Брест / FC Dynamo Brest acaba de designarme oficialmente presidente y responsable del fútbol de la institución. Agradezco a la gente de Bielorrusia por pensar en mí. Voy a poner todo, como lo hice siempre, para convertirlo en un equipo competitivo. La Dinamo Brest mi ha appena nominato presidente e responsabile calcistico del club. Ringrazio i bielorussi per aver pensato a me. Ce la metterò tutta, come ho sempre fatto, per farne una squadra competitiva. FC Dynamo Brest has just officially appointed me as President and Head of football at the institution. I thank the people of Belarus for thinking of me. I will put everything, as I always have, into turning them into a competitive team.