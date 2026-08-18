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Zahraničí

Neznámé střely zasáhly vojenské letiště v Sýrii, oběti nejsou hlášeny

ČTK

Čtyři neznámé střely v úterý zasáhly opuštěné vojenské letiště Abú Zuhúr na severozápadě Sýrie v provincii Idlib, kde se nacházejí ozbrojené složky ministerstva obrany. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti a k útoku se žádná skupina nepřihlásila.

Sýrie - Rusko - Suchoj Su-25
Izraelská armáda se podle AFP k útokům odmítla vyjádřit. Od svržení Asada podnikl Izrael stovky útoků na syrské území. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
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Letiště je díky své strategické poloze důležité pro monitorování dění v severní Sýrii. Po převzetí moci islamistickým uskupením Haját Tahrír aš-Šám (HTS) koncem roku 2024 nové úřady v Damašku převzaly kontrolu nad letištěm Abú Zúhúr, které od konce roku 2018 držely síly někdejšího diktátora Bašára Asada.

Izraelská armáda se podle AFP k útokům odmítla vyjádřit. Od svržení Asada podnikl Izrael stovky útoků na syrské území. Stejně tak mezinárodní koalice vedená Spojenými státy v minulosti podnikla řadu útoků na severozápad země v rámci boje proti teroristické skupině Islámský stát.

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