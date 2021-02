Prokurátor v New Yorku má "miliony stran" účetnictví exprezidenta Trumpa, píše server

Úřad manhattanského prokurátora Cyruse Vance se dostal k finančním záznamům bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co mnohaměsíční soudní tahanice kolem žádosti o tyto dokumenty v pondělí ukončil Nejvyšší soud USA. S odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené se záležitostí o tom informuje televize CNN. Prokuratura údajně dostala miliony stránek záznamů.

Zpráva přichází tři dny poté, co nejvyšší soud odmítl zablokovat verdikt soudu nižší instance, podle kterého musí účetní firma Mazars uposlechnout obsílku a vydat požadované materiály. Vance a jeho tým požadovali osm let Trumpových osobních daňových přiznání a také výkazy jeho firmy The Trump Organization. Kromě samotných daňových přiznání podle médií prokuratura dostala i řadu dalších souvisejících dokumentů.

Vanceovo vyšetřování se původně týkalo podezřelých transakcí Trumpova týmu před volbami roku 2016, později se prokurátor začal zajímat o podnikání exprezidentovy firmy jako takové. Organizace je podle informací amerických médií podezírána z daňových a pojistných podvodů a dalších nekalostí. Trump vyšetřování označuje za politicky motivované a odmítá jakékoli kriminální jednání v rodinném podniku.

Podle deníku The New York Times vyšetřování v posledních měsících nabírá na obrátkách. Minulý týden list napsal, že Vance do operace přizval prominentního bývalého federálního prokurátora Marka Pomerantze, který je považován za experta na ekonomickou trestnou činnost.

Vanceův úřad ani Trumpův tým ihned na zprávy o předání finančních záznamů nereagovaly.