před 21 minutami

Newyorská generální prokurátorka žaluje Donalda Trumpa, jeho děti i nadaci Trump Foundation kvůli "rozsáhlému a trvalému porušování státního a federálního práva". Uvedl to server BBC. Barbara Underwoodová podle serveru uvedla, že se nadace zapojila do "rozsáhlé nezákonné politické koordinace", která měla ovlivnit předloňské prezidentské volby. Podle prokurátorky by měla být nadace rozpuštěna. Žaloba zmiňuje i jména dvou Trumpových synů: Donalda juniora a Erica.