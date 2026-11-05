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Zahraničí

Newyorská arcidiecéze vyplatí obětem sexuálního násilí 800 milionů dolarů

ČTK
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Arcidiecéze v New Yorku formálně uzavřela se zhruba 1300 oběťmi sexuálního násilí dohodu o odškodnění za 800 milionů dolarů (17,3 miliardy korun). Napsal to ve čtvrtek deník The New York Times (NYT). Dohodou by měly skončit řadu let trvající právní spory. Arcidiecéze v minulosti uvažovala o tom, že by kvůli požadavkům mohla vyhlásit insolvenci.

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Arcidiecéze kvůli vyplacení odškodnění připravila plán úspor, kterým chce snížit výdaje o deset procent, a chystá se prodat část majetku. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock – KonstantinChristian
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Podle NYT se podařilo dojednat uzavření dohody o odškodnění i s těmi oběťmi, které byly původně k plánu kritické. Každá oběť by měla dostat jednorázovou platbu ve výši nejméně 250 tisíc dolarů. Kdyby se dohodu nepodařilo uzavřít, mohla by arcidiecéze vyhlásit insolvenci. To by však výrazně ztížilo a prodloužilo proces odškodnění.

Arcidiecéze kvůli vyplacení odškodnění připravila plán úspor, kterým chce snížit výdaje o deset procent, a chystá se prodat část majetku. Arcibiskup Ronald Hicks v dopise farnostem uvedl, že by se jich hledání finančních prostředků pro financování fondu odškodnění mohlo dotknout. „Život ve vašich farnostech by ale měl pokračovat bez přerušení,“ ujistil arcibiskup s tím, že odškodnění považuje za „opatření k uzdravení a smíření s oběťmi a přeživšími“.

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V uplynulých letech řada amerických arcidiecézí čelila požadavkům na odškodnění od obětí sexuálního násilí v církevním prostředí. V souvislosti s tím se do insolvenčního řízení dostalo okolo 40 amerických diecézí. Katolická církev čelí v USA i dalších zemích silné kritice, že sexuální násilí páchané duchovními a dalšími jejími členy tolerovala, nezasahovala proti němu a dostatečně neprověřovala podněty, které na zločiny upozorňovaly. Pokud se církevní funkcionáři o sexuálním násilí dozvěděli, jen málokdy se obraceli na policii a státní instituce.

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