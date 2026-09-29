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New York vyšetřuje případ sedmi členů univerzitního bratrstva, kteří znásilnili ženu

ČTK
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Prokurátoři ve státě New York obnovují vyšetřování obvinění z hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě poté, co na školu zažalovala bývalá studentka s tím, že ji instituce dostatečně neochránila. Prokurátor okresu Tompkins Matthew Van Houten v pondělí oznámil, že jeho úřad předloží důkazy v případu velké porotě.

Soud, justice, projednání, žaloba, ilustrační foto
Velká porota případ přezkoumá a posoudí, zda je opodstatněné vznést obžalobu poté, co původní vyšetřování incidentu k žádné nevedlo, uvedl podle stanice CNN Van Houten. (Ilustrační foto)Foto: Thinkstock
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Van Houten čelí otázkám veřejnosti ohledně toho, proč v případu nikdo nebyl trestně stíhán, píše agentura AP.

Žena v občanskoprávní žalobě podané 16. září uvádí, že se v říjnu 2024 stala obětí sexuálního napadení v rezidenci univerzitního bratrstva Chi Phi na kampusu Cornellovy univerzity poté, co čelila nátlaku, aby šňupala ketamin, kouřila marihuanu a pila alkohol. Když pod vlivem těchto látek ztratila schopnost reagovat, sedm členů spolku ji znásilnilo, uvádí žaloba.

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Velká porota případ přezkoumá a posoudí, zda je opodstatněné vznést obžalobu poté, co původní vyšetřování incidentu k žádné nevedlo, uvedl podle stanice CNN Van Houten. Popis událostí v nynější žalobě se podle něj zásadně liší od prohlášení, které žena podala na policii před dvěma lety.

„Rozhodnutí z listopadu 2024, že důkazy neopodstatňují vznesení obžaloby, bylo právně správné. Zároveň si uvědomuji, že oběti sexuálního násilí mohou plně zpracovat a pochopit, co se jim stalo, až po letech terapie a zotavování,“ uvedl Van Houten.

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Velká porota zváží výpověď bývalé studentky, označované pseudonymem Jane Doe, stejně jako veškeré nové důkazy vyplývající z tvrzení v občanskoprávní žalobě, dodal prokurátor.

Žena, která byla v době údajného útoku 20letou studentkou univerzity a členkou univerzitního sesterstva, se podle žaloby obrátila na policii kampusu asi o tři týdny později. Bratrstvo a sedm z jeho členů bylo podle žaloby ve stejný den ze školy suspendováno.

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Demokratická kongresmanka za stát New York Alexandria Ocasiová-Cortezová na nedělním setkání v Ithace, kde se Cornellova univerzita nachází, odsoudila „kulturu znásilňování“, která podle ní panuje na univerzitách. „Tito muži psali do skupinového chatu,“ řekla kongresmanka o tvrzení v žalobě, že skupina mužů o incidentu diskutovala. „To znamená, že to vnímali jako přijatelné. Je to kultura,“ dodala.

Starosta Ithacy Robert Cantelmo v pondělí vyhlásil pozastavení činnosti bratrstev a sesterstev a skupinových setkání na Cornellově univerzitě „do té doby, než univerzita reviduje své postupy prevence a stíhání trestných činů sexuálního násilí a zveřejní nové standardy a postupy zajišťující bezpečnost naší komunity.“

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Navzdory závažnosti údajných zločinů škola podle starosty nekoordinovala svou reakci s policií. Tamní policejní oddělení v pondělí uvedlo, že se o případu dozvědělo teprve nedávno prostřednictvím médií a že jej zprávy šokovaly.

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