New York vyšetřuje případ sedmi členů univerzitního bratrstva, kteří znásilnili ženu

Prokurátoři ve státě New York obnovují vyšetřování obvinění z hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě poté, co na školu zažalovala bývalá studentka s tím, že ji instituce dostatečně neochránila. Prokurátor okresu Tompkins Matthew Van Houten v pondělí oznámil, že jeho úřad předloží důkazy v případu velké porotě.
Van Houten čelí otázkám veřejnosti ohledně toho, proč v případu nikdo nebyl trestně stíhán, píše agentura AP.
Žena v občanskoprávní žalobě podané 16. září uvádí, že se v říjnu 2024 stala obětí sexuálního napadení v rezidenci univerzitního bratrstva Chi Phi na kampusu Cornellovy univerzity poté, co čelila nátlaku, aby šňupala ketamin, kouřila marihuanu a pila alkohol. Když pod vlivem těchto látek ztratila schopnost reagovat, sedm členů spolku ji znásilnilo, uvádí žaloba.
Velká porota případ přezkoumá a posoudí, zda je opodstatněné vznést obžalobu poté, co původní vyšetřování incidentu k žádné nevedlo, uvedl podle stanice CNN Van Houten. Popis událostí v nynější žalobě se podle něj zásadně liší od prohlášení, které žena podala na policii před dvěma lety.
„Rozhodnutí z listopadu 2024, že důkazy neopodstatňují vznesení obžaloby, bylo právně správné. Zároveň si uvědomuji, že oběti sexuálního násilí mohou plně zpracovat a pochopit, co se jim stalo, až po letech terapie a zotavování,“ uvedl Van Houten.
Velká porota zváží výpověď bývalé studentky, označované pseudonymem Jane Doe, stejně jako veškeré nové důkazy vyplývající z tvrzení v občanskoprávní žalobě, dodal prokurátor.
Žena, která byla v době údajného útoku 20letou studentkou univerzity a členkou univerzitního sesterstva, se podle žaloby obrátila na policii kampusu asi o tři týdny později. Bratrstvo a sedm z jeho členů bylo podle žaloby ve stejný den ze školy suspendováno.
Demokratická kongresmanka za stát New York Alexandria Ocasiová-Cortezová na nedělním setkání v Ithace, kde se Cornellova univerzita nachází, odsoudila „kulturu znásilňování“, která podle ní panuje na univerzitách. „Tito muži psali do skupinového chatu,“ řekla kongresmanka o tvrzení v žalobě, že skupina mužů o incidentu diskutovala. „To znamená, že to vnímali jako přijatelné. Je to kultura,“ dodala.
Starosta Ithacy Robert Cantelmo v pondělí vyhlásil pozastavení činnosti bratrstev a sesterstev a skupinových setkání na Cornellově univerzitě „do té doby, než univerzita reviduje své postupy prevence a stíhání trestných činů sexuálního násilí a zveřejní nové standardy a postupy zajišťující bezpečnost naší komunity.“
Navzdory závažnosti údajných zločinů škola podle starosty nekoordinovala svou reakci s policií. Tamní policejní oddělení v pondělí uvedlo, že se o případu dozvědělo teprve nedávno prostřednictvím médií a že jej zprávy šokovaly.
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