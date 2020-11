New York rozšiřuje vyšetřování Trumpovy firmy. Zjišťuje, zda nekrátil daně

Prokuratura ve státu New York rozšířila vyšetřování podnikání společnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Generální prokurátorka státu New York a státní zástupce z Manhattanu požádali o zaslání finančních záznamů v souvislosti s prostředky, které firma zaplatila za konzultační činnost a které použila na snížení daňových odvodů v hodnotě několika milionů dolarů.

Žádosti jsou zatím posledním z kroků, které úřady podnikly při vyšetřování činnosti The Trump Organization. Prezident postup vyšetřovatelů opakovaně označuje za politicky motivovaný. Jak Letitia Jamesová ze státu New York, tak manhattanský prokurátor Cyrus Vance jsou totiž demokraté.

Trumpovy firmy se v New Yorku týkají dvě vyšetřování. To Vanceovo se původně točilo kolem podezření, že Trump za své kampaně zaplatil pornografické herečce, aby mlčela o jejich údajně milostné aféře. Vance však následně prohlásil, že žádá o vydání osmi let finančních záznamů firmy, protože vyšetřuje rovněž údajné rozsáhlé a dlouhodobé kriminální počínání v prezidentově společnosti.

Jamesová se zabývá tvrzením bývalého prezidentova právníka Michaela Cohena, podle nějž prezident významně nadhodnocoval svoje jmění, aby dosáhl na půjčky.

V posledních týdnech podle zdrojů New York Times (NYT) požádali oba vyšetřovatelé o záznamy týkající se daňových odpisů za konzultační činnost. Trump si tímto způsobem odečetl z daní asi 26 milionů dolarů (577,3 milionu korun) mezi roky 2010 a 2018. Některé z plateb přitom přesně odpovídají částkám, které podle svých přiznání obdržela Ivanka Trumpová od konzultační firmy, kterou částečně vlastní. Samotná Trumpová však podle NYT zřejmě není předmětem vyšetřování.

"Toto je čisté a jasné obtěžování," napsala na twitteru v reakci na článek NYT Trumpová. "Toto ‚vyšetřování‘ newyorskými demokraty je na 100 procent motivováno politikou, publicitou a vztekem," dodala.

NYT přišel ke konci září s odhalením, že prezident neplatil v posledních 15 letech téměř žádné daně z příjmu. Podle listu toho přitom dosáhl tím, že vždy vykázal při podnikání ztráty. Prezident informace odmítl a poznamenal, že na daních zaplatil miliony dolarů. V rozporu s tradicemi nastolenými jeho předchůdci ovšem Trump dosud nezveřejnil svoje daňová přiznání, jako důvod uvádí, že je kontroluje federální finanční úřad.