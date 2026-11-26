Stačilo pár minut a jedno z nejznámějších panoramat světa se proměnilo k nepoznání. Při včerejším západu slunce se přímo za siluetou Manhattanu vynořil listopadový superměsíc a na okamžik to vypadalo, jako by se chystal pohltit samotný Empire State Building.
Kdo v podvečer zvedl hlavu, sledoval dokonalé přírodní divadlo. Celou podívanou navíc zachytily strhující časosběrné záběry pořízené přes řeku Hudson ze sousedního Jersey City.
Na videu je vidět ten nejmagičtější zlom dne, poslední sluneční paprsky mizí za obzorem, mrakodrapy se začínají rozsvěcet do tmy a zpoza ocelové džungle se pomalu sune masivní, jasně zářící kotouč.
Díky perspektivě a pohledu z dálky navíc působil ještě o poznání monumentálněji, než jaký ve skutečnosti byl. Nešlo přitom o žádný trik kameramanů, ale o přesné načasování vesmírné mechaniky. Astronomové mluví o superměsíci ve chvíli, kdy se úplněk potká s takzvaným perigeem. Výsledek? Na noční obloze je viditelně větší a znatelně jasnější než při běžném úplňku. A když k tomu přidáte kulisy večerního New Yorku, vznikne podívaná, na kterou se jen tak nezapomíná.
Superúplněk ve 4K rozlišení. Užijte si fantastickou vesmírnou podívanou.