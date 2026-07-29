New York jde do boje proti luxusním rezidencím. Na seznamu je Taylor Swiftová i Trumpovi

Kontroverzní daň z luxusních nemovitostí, kterou zavedl starosta New Yorku Zohran Mamdani, může paradoxně zasáhnout i některé z jeho nejvýraznějších podporovatelů. Na předběžném seznamu se vedle Taylor Swiftové či nemovitostí spojených s rodinou Trumpových objevila také bývalá šéfredaktorka časopisu Vogue Anna Wintourová nebo herečka Cynthia Nixonová, které jeho kampaň veřejně podporovaly.
Seznam, který minulý týden zveřejnil finanční úřad města New York, obsahuje vlastníky nemovitostí, jež by mohly podléhat takzvané „pied-à-terre tax“. Poplatek se vztahuje na nemovitosti v hodnotě nejméně pěti milionů dolarů, které neslouží jako hlavní bydliště jejich majitelů. Podle odhadů má opatření přinést do rozpočtu zhruba 500 milionů dolarů ročně.
Mezi nemovitostmi, které by nové dani mohly podléhat, je uveden například dům ve vlastnictví Trumpovy neteře Mary Trumpové. Na seznamu se objevuje i více než tucet bytů v luxusním komplexu Trump Park Avenue, kde v minulosti bydleli Ivanka Trumpová s Jaredem Kushnerem nebo prezidentův bývalý právník Michael Cohen.
Seznam známých osobností je však podstatně delší. Figurují na něm také zpěvačka Taylor Swiftová, oscarový režisér Darren Aronofsky, Woody Allen, spisovatel Deepak Chopra nebo novinář Gay Talese.
Daň dopadá i na Mamdaniho spojence
Opatření budí pozornost i tím, že by mohlo zasáhnout také některé z Mamdaniho nejvýraznějších podporovatelů. Levicový politik, který se stal starostou New Yorku jako reprezentant Amerických demokratických socialistů, postavil svůj program na bezplatné veřejné dopravě, zmrazení nájmů a vyšším zdanění milionářů.
Paradoxně se tak jedno z jeho nejvýraznějších ekonomických opatření může dotknout i veřejně známých osobností, které jeho progresivní kampaň veřejně podporovaly.
Mezi nimi je například bývalá šéfredaktorka magazínu Vogue Anna Wintourová, která v dubnu uvedla, že je „plná obdivu“ k Mamdaniho manželce Ramě Duwajiové. Deník The Telegraph připomíná, že se tak vyjádřila v době, kdy Mamdaniho žena čelila kritice za to, že na sociálních sítích „lajkovala“ příspěvky týkající se teroristického útoku Hamásu na Izrael z října 2023.
Na seznamu se objevila také herečka Cynthia Nixonová, známá ze seriálu Sex ve městě. Ta Mamdanimu pomáhala získávat finance na předvolební kampaň a veřejně ho označovala za „zázrak přírody“.
Předběžný seznam narostl téměř na milion adres
Daň už dříve vyvolala ostrou vlnu kritiky. Odpůrci upozorňují, že některým majitelům luxusních rezidencí zvýší daňovou zátěž o desítky až stovky tisíc dolarů ročně. Miliardář a investor Kenneth Griffin si navíc postěžoval na Mamdaniho styl prezentace. Starosta totiž zavedení daně oznámil ve videu natočeném před jeho luxusním bytem na Manhattanu.
Původně se předpokládalo, že nové dani bude podléhat zhruba 31 tisíc nemovitostí. Ve zveřejněném seznamu se však nakonec objevilo téměř 960 tisíc adres a vlastníků. Databáze navíc obsahuje zjevné chyby. Mezi uvedenými rezidencemi se objevilo například běžné nákupní centrum ve čtvrti Queens.
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