27. 5. Valdemar
„Nevysílá dobrý signál,“ řekl Pavel v Estonsku o Babišově vládě. Zmínil muniční iniciativu

Jaroslav Synčák

„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině tímto prostřednictvím funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil směrem k současné české vládě.

Český prezident Petr Pavel během tiskové konference se svým estonským protějšek Alarem Karisem, Tallinn, 27. května 2026.Foto: Aktuálně.cz / Jaroslav Synčák
Od našeho zpravodaje v Tallinnu – Hlava českého státu Petr Pavel ve středu po setkání se svým estonským protějškem Alarem Karisem uvedla, že muniční iniciativa je i nadále jediný způsob, jak zajistit Ukrajině munici, zejména většího kalibru, kterou Ruskem napadená země potřebuje.

„V loňském roce zajistila asi 50 % veškeré munice,“ řekl na dotaz médií během tiskové konference. „Zároveň, když máte skupinu zemí, které tuto iniciativu podporují od samého začátku a zůstávají jedinými přispěvateli a vidí nedostatek ochoty ostatních přispívat, jejich ochota poskytovat finanční podporu přirozeně časem slábne,“ prohlásil.

Tuto iniciativu, založenou na know-how vyvinutém v průběhu let, podle něj nelze tak snadno nahradit ničím jiným. „Musíme ji tedy udržet při životě. Pro tento rok jsme již prostřednictvím finančních prostředků dárců a smluv s dodavateli munice zajistili asi jednu miliardu korun,“ uvedl Pavel.

Český prezident očekává, že se podaří shromáždit dostatek prostředků, aby mohl na Ukrajinu probíhat plynulý přísun munice i v nadcházejících měsících.

Dělostřelecká munice z produkce zbrojovek CSG. Ilustrační fotografie.Foto: CSG

Zkritizoval také českou vládu. „Musím se vyjádřit také k mé vlastní zemi, protože Česká republika poskytuje veškeré know-how a řízení této iniciativy, ale s novou vládou ji finančně nepodporuje,“ řekl s tím, že to podle něj „nevysílá dobrý signál“.

Proto chce v jednání s vládou pokračovat, aby iniciativu finančně podpořila a povzbudila i všechny ostatní spojence, aby se také zapojili.

Pavel na tiskové konferenci také na dotaz estonských médií řekl, že Česko by mělo být odpovědné a vydávat více na obranu. Nejde podle něj o to učinit někoho v NATO nebo v Bruselu šťastným, ale o vlastní bezpečnost. Estonsko dává na obranu aktuálně kolem pěti procent HDP, čímž splňuje závazek Severoatlantické aliance ze summitu v Haagu.

