„Nevysílá dobrý signál,“ řekl Pavel v Estonsku o Babišově vládě. Zmínil muniční iniciativu

„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině tímto prostřednictvím funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil směrem k současné české vládě.
Od našeho zpravodaje v Tallinnu – Hlava českého státu Petr Pavel ve středu po setkání se svým estonským protějškem Alarem Karisem uvedla, že muniční iniciativa je i nadále jediný způsob, jak zajistit Ukrajině munici, zejména většího kalibru, kterou Ruskem napadená země potřebuje.
„V loňském roce zajistila asi 50 % veškeré munice,“ řekl na dotaz médií během tiskové konference. „Zároveň, když máte skupinu zemí, které tuto iniciativu podporují od samého začátku a zůstávají jedinými přispěvateli a vidí nedostatek ochoty ostatních přispívat, jejich ochota poskytovat finanční podporu přirozeně časem slábne,“ prohlásil.
Tuto iniciativu, založenou na know-how vyvinutém v průběhu let, podle něj nelze tak snadno nahradit ničím jiným. „Musíme ji tedy udržet při životě. Pro tento rok jsme již prostřednictvím finančních prostředků dárců a smluv s dodavateli munice zajistili asi jednu miliardu korun,“ uvedl Pavel.
Český prezident očekává, že se podaří shromáždit dostatek prostředků, aby mohl na Ukrajinu probíhat plynulý přísun munice i v nadcházejících měsících.
Zkritizoval také českou vládu. „Musím se vyjádřit také k mé vlastní zemi, protože Česká republika poskytuje veškeré know-how a řízení této iniciativy, ale s novou vládou ji finančně nepodporuje,“ řekl s tím, že to podle něj „nevysílá dobrý signál“.
Proto chce v jednání s vládou pokračovat, aby iniciativu finančně podpořila a povzbudila i všechny ostatní spojence, aby se také zapojili.
Pavel na tiskové konferenci také na dotaz estonských médií řekl, že Česko by mělo být odpovědné a vydávat více na obranu. Nejde podle něj o to učinit někoho v NATO nebo v Bruselu šťastným, ale o vlastní bezpečnost. Estonsko dává na obranu aktuálně kolem pěti procent HDP, čímž splňuje závazek Severoatlantické aliance ze summitu v Haagu.
Mohlo by vás zajímat: Baltské moře ohrožuje ruská stínová flotila, jaká opatření plánují Estonci? Celý rozhovor s komodorem Ivo Varkem si můžete přečíst zde
"Rusové jsou vyčerpaní". Ukrajinský generál vyhlíží brzký bod obratu ve válce
Ukrajina má šest měsíců na to, aby od Ruska převzala iniciativu na bojišti a posílila svou pozici pro mírová jednání, řekl agentuře Reuters vysoce postavený velitel ukrajinské armády. Předpokládá, že po více než čtyřech letech rozsáhlé invaze v nejbližší době nastane obrat ve prospěch Kyjeva.
Banka dá českému fotbalu ročně stovky milionů a bude i novým partnerem reprezentace
Fotbalová asociace ČR (FAČR) a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace.
ŽIVĚ Bejlek - Šwiateková 0:0. Mladá Češka hraje v Paříži proti světové trojce
Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového Roland Garros mezi Sárou Bejlek a Igou Šwiatekovou z Polska.
Šaškárna s Babišem? Experti opustili předčasně Strakovku, mluví o nedůstojném jednání
Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie novinářům.
Američan izolovaný na Bulovce dal první rozhovor. V Kongu kvůli nedostatku ordinoval jen s jednou rukavicí
Americký lékař hospitalizovaný v pražské Fakultní nemocnici Bulovka kvůli kontaktu v Kongu s nakaženými ebolou v rozhovoru s deníkem The Washington Post vyjádřil vděčnost za lékařskou péči, které se mu dostává. Zároveň uvedl, že cítí bezmoc, když sleduje, jak jeho kolegové v Kongu začínají na ebolu umírat.