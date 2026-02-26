Nevinná koulovačka se zvrtla ve střet s policií. Starosta New Yorku si přisadil

Co v pondělí v New Yorku začalo jako radostná zimní koulovačka, se postupně změnilo v politickou bouři poté, co účastníci domluvené akce začali házet na policisty sníh a led. Mamdani, levicový starosta města, se postavil za obviněné, zatímco vedení policie jeho výrok ostře kritizovalo.
Nevinná koulovačka po silné sněhové bouři v New Yorku vyvolala spor mezi vedením města a policejním sborem. Účastníci zimních radovánek se po blizardu sešli ve Washington Square Parku, někteří ale po chvíli začali házet sněhové koule také po zasahujících policistech.
Natočená videa ukázala, jak se zábava postupně změnila v konfliktní situaci a policisté čelili opakovaným zásahům. Levicový starosta Zohran Mamdani následně uvedl, že lidé zapojení do incidentu by podle něj neměli čelit trestnímu stíhání, a zároveň vyzval obyvatele města k respektu vůči policii. Vedení policie ale jeho vyjádření ostře odmítlo a označilo ho za nevhodné. Dva členové sboru totiž při bitvě utrpěli zranění.