26. 2. Dorota
Zahraničí

Nevinná koulovačka se zvrtla ve střet s policií. Starosta New Yorku si přisadil

Někteří účastníci zimní koulovačky v parku Washington Square se dostali do konfliktu s policií.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Co v pondělí v New Yorku začalo jako radostná zimní koulovačka, se postupně změnilo v politickou bouři poté, co účastníci domluvené akce začali házet na policisty sníh a led. Mamdani, levicový starosta města, se postavil za obviněné, zatímco vedení policie jeho výrok ostře kritizovalo.

Nevinná koulovačka po silné sněhové bouři v New Yorku vyvolala spor mezi vedením města a policejním sborem. Účastníci zimních radovánek se po blizardu sešli ve Washington Square Parku, někteří ale po chvíli začali házet sněhové koule také po zasahujících policistech.

Nor'Easter Blizzard Snowball Fight In New York City, USA - 23 Feb 2026
Policistka newyorské policie zasahuje v parku Washington Square pepřovým sprejem proti účastníkům koulovačky "Sidetalk".Foto: Profimedia

Natočená videa ukázala, jak se zábava postupně změnila v konfliktní situaci a policisté čelili opakovaným zásahům. Levicový starosta Zohran Mamdani následně uvedl, že lidé zapojení do incidentu by podle něj neměli čelit trestnímu stíhání, a zároveň vyzval obyvatele města k respektu vůči policii. Vedení policie ale jeho vyjádření ostře odmítlo a označilo ho za nevhodné. Dva členové sboru totiž při bitvě utrpěli zranění.

Winter Weather New York
New York zásáhla v minulých dnech nebývalá sněhová kalamita, která paralyzovala celé město.Foto: AP
