Nevidíme důvod dodržovat příměří. Ukrajina nehodlá kvůli ruským oslavám složit zbraně

Ukrajina nevidí důvod dodržovat Ruskem navržené příměří během sobotních oslav Dne vítězství. S odvoláním na vysoce postaveného ukrajinského představitele o tom informuje deník Kyiv Independent.
„Nevidíme žádný důvod ho dodržovat kvůli nějaké přehlídce,“ uvedl představitel na dotaz deníku Kyiv Independent, zda bude Kyjev respektovat jednostranně vyhlášené příměří ze strany Moskvy.
Jeho vyjádření přišlo krátce poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko porušilo Ukrajinou navržené příměří už nejméně 1820krát. Příměří vstoupilo v platnost v noci z úterý na středu v 00:00 ukrajinského času.
Jako první vyhlásilo příměří Rusko, a to na 8. až 9. května. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tehdy prohlásil, že Moskva k vyhlášení klidu zbraní nepotřebuje souhlas Ukrajiny. Ruské úřady zároveň varovaly, že případné porušení příměří ze strany Kyjeva povede k tvrdé odvetě.
Kyjev následně navrhl vlastní příměří už od 6. května. Když ho v pondělí Zelenskyj oznamoval, uvedl, že Ukrajina dosud neobdržela od Moskvy žádný oficiální dokument s konkrétními podmínkami příměří, o němž ruští představitelé veřejně hovořili.
„Věříme, že lidský život má mnohem větší hodnotu než jakékoli výroční oslavy,“ napsal Zelenskyj v souvislosti s blížícími se ruskými oslavami konce druhé světové války.
Rusko před oslavami zpřísňuje opatření
Letošní vojenská přehlídka na Rudém náměstí má být výrazně skromnější než v minulých letech. Poprvé od roku 2007 se na ní neobjeví tanky, raketové systémy ani další těžká vojenská technika.
Ruské ministerstvo obrany omezení vysvětlilo „aktuální operační situací“. Podle analytiků za tím ale stojí především vysoké ztráty techniky po více než čtyřech letech války na Ukrajině.
Rusko zároveň před největším státním svátkem zpřísňuje bezpečnostní opatření v Moskvě kvůli obavám z možných ukrajinských dronových útoků. V úterý úřady dočasně uzavřely několik moskevských letišť a část obyvatel metropole zaznamenala výpadky mobilního internetu.
Příměří vyhlašovaná během války, obvykle u příležitosti náboženských svátků, dosud nikdy nevydržela delší dobu. Podle ukrajinského generálního štábu Rusko během pravoslavných Velikonoc v dubnu porušilo příměří více než 10 700krát během pouhých 32 hodin.
Ukrajinský dron udeřil na mrakodrap v Moskvě Útok přišel jen krátce před oslavami 9. května
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.
ŽIVĚ Trump Íránu opět hrozí bombardováním, chce otevření Hormuzského průlivu
Americký prezident Donald Trump ve středu ráno východoamerického času (odpoledne SELČ) na své sociální síti znovu pohrozil Íránu bombardováním, pokud Teherán neuzavře dohodu, jež povede k otevření Hormuzského průlivu. Bulvárnímu deníku New York Post šéf Bílého domu mezitím řekl, že je příliš brzy na jeho přímá osobní jednání s Teheránem.
Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo. Kanáry nesouhlasí
Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení. Rozhodnutí ministerstva kritizuje šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo.
„Přestaňte vymýšlet lži.“ Babiše vytočil dotaz na sněm sudetských Němců
Zatímco ještě v únoru premiér Andrej Babiš po jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem novinářům řekl, že Sudetoněmecký sjezd v Brně je občanskou iniciativou, kterou jeho vláda neřeší, nyní zjevně ustupuje koaliční SPD Tomia Okamury. Ten by totiž jinak téma neprosadil na jednání dolní komory. A Babiš nyní tvrdí, že o sjezdu se Söderem nejednal.
Uvnitř Mléčné dráhy se nejspíš ukrývá další galaxie. Vědci přišli s důkazem
Astronomové přišli s překvapivým zjištěním: v disku Mléčné dráhy se zřejmě skrývají pozůstatky dávno pohlcené trpasličí galaxie. Pojmenovali ji Loki, podle severského boha klamu.