Nevídaná aféra syna královny. Údajné oběti byly ve věku jeho dcer, diví se novinářka

Britská královská rodina prožívá aféru, který v novodobé historii nezažila. Princ Andrew, syn královny Alžběty, je zapletený do skandálu Jeffreyho Epsteina, odsouzeného za sexuální zneužívání nezletilých dívek. Po televizním vystoupení se stáhl do ústraní. Novinářka Irena Cápová z časopisu Forbes, která se královskou rodinou zabývá, v rozhovoru popisuje, jak skandál monarchii poznamená.

Dá se současný skandál prince Andrewa s něčím v historii královské rodiny srovnat?

Skandálů byla celá řada, ale obvykle to byly aféry bulvární. Když pomineme 30. léta 20. století a abdikaci krále Eduarda VIII., který se zamiloval do rozvedené Američanky, což byl v té době absolutní skandál, v posledních letech to byl hlavně rozvod prince Charlese a princezny Diany. Tehdy Diana mluvila o velmi intimních podrobnostech z jejich manželství a to bylo pro královskou rodinu otřesná zkušenost. Po její smrti to vypadalo, že by mohl přijít i konec monarchie. Nálada ve společnosti byla velmi vyhrocená.

Pak přišlo ještě několik bulvárních skandálů, rozvodů, ale nikdy tam nebyl potenciální kriminální delikt. Nad princem Andrewem visí velmi závažné obvinění, které kdyby se potvrdilo, nemělo by v dějinách královské rodiny obdoby. Trestní stíhání syna královny by bylo zcela mimořádné.

Královská rodina se většinou k dění nevyjadřuje. Tentokrát ale udělal princ Andrew výjimku a královna Alžběta souhlasila s tím, že poskytne televizní rozhovor. Co je k tomu podle vás vedlo?

Rozhovor nebyl šťastné rozhodnutí. Byl to sice seriozní rozhovor pro BBC, nicméně na princi Andrewovi bylo vidět, že nebyl na otázky vůbec připravený. Zdál se být velmi zaskočený tím, na co se ho velmi dobře připravená redaktorka ptala.

Výstup neodpovídal rozhodně tomu, co si asi princ Andrew představoval. Místo toho, aby se nějak obhájil, vzbudil ještě větší podezření, že se podílel na něčem, co nebylo správné, a že se možná i pohyboval na hraně zákona.

Řekla bych, že pořád platí, že královská rodina se k takovým věcem zásadně nevyjadřuje. Mají k tomu svůj důvod. Zároveň to ale nejsou ani čtyři týdny od té doby, co princ Harry a vévodkyně Meghan poskytli to třaskavé interview pro ITV během oficiální cesty po jižní Africe. V něm si stěžovali i na vztahy uvnitř královské rodiny. Poskytli ho bez toho, aby se předtím s rodinou a poradci radili. A já si myslím, že Andrew byl trošku ve vleku tohoto rozhovoru a měl pocit, že může vlastními slovy něco ovlivnit. Ale ukázalo se, že se ještě více do celé situace zapletl.

Ukázka rozhovoru pro BBC Emily Maitlisová, novinářka BBC: Litujete svého přátelství s Epsteinem? Princ Andrew: Ne, protože lidé, které jsem potkal, a příležitosti, ke kterým jsem se dostal díky němu nebo prostřednictvím něj, byly velmi užitečné. Maitlisová: Cítíte vinu, lítost nebo stud kvůli svému chování nebo přátelství s Epsteinem? Andrew: Bylo to špatné rozhodnutí, potkat se s ním v roce 2010. … Jestli lituji toho, že se choval nevhodně? Ano. Maitlisová: Nevhodně? Byl to sexuální delikvent. Andrew: Ano, omlouvám se, jen jsem zdvořilý, myslím to v tom smyslu, že byl sexuální delikvent. Maitlisová: Přesto jste u něj zůstal (v Epsteinově sídle v New Yorku, kde Andrew zůstal několik dní v roce 2010, tedy už po Epsteinově propuštění z vězení, pozn. red.). Andrew: Bylo to pohodlné. .... Chtěl jsem se poučit o světě mezinárodního obchodu.

Jak je možné, že se nepřipravil na otázky na tělo?

Jsem přesvědčená, že si myslel, že se obhájí. A zřejmě neočekával otázky, které budou tak zasahovat do jeho soukromí a jeho historie.

Musíme ctít presumpci neviny a zkrátka ještě nevíme, co je pravda a co ne. Princ Andrew ještě nevypovídal. Ale já jsem skoro přesvědčená, že šel do toho rozhovoru s tím, aby uvedl, že to, že se účastnil akcí u Jeffreyho Epsteina, bylo v té době docela normální a že nebyl sám. Podle mě ale nečekal nepříjemné doplňující otázky.

Britští odborníci na PR a komentátoři rozhovor považují za katastrofu. Jaké to může mít následky pro královskou rodinu? Je monarchie v krizi?

Myslím, že královna Alžběta z toho rozhovoru není šťastná. Mediální obraz rodiny to velmi poškodilo. Na druhou stranu si nemyslím, že to poškozuje monarchii jako takovou, jak se teď často píše.

Princ Andrew je jeden z mladších dětí královny Alžběty II., nikdy nebude králem a nikdy nebude mít žádnou významnější politickou roli. Momentálně je osmý v linii následnictví. Teď už je to jenom na něm. Politicky to rodinu a monarchii poškodit nemůže.

Tady už ale nejde jen o skandál, ale o poměrně vážné obvinění ze závažného trestného činu.

To je pravda, ale v krajním případě to ohrozí jen prince Andrewa. Po odvysílání rozhovoru odstoupil ze všech svých oficiálních funkcí, Alžběta II. ho zprostila všech jeho povinností reprezentovat britskou královskou rodinu a nyní jsou další kroky na něm.

On sám se nechal slyšet, že bude vypovídat a nebude se bránit případnému vydání. Ale jaké budou další kroky, se teprve uvidí. Skutečně existuje velmi vážné obvinění a máme tu i údajné oběti přímo prince Andrewa, nejen Jeffreyho Epsteina. Kauza je to poměrně hodně složitá, výpovědi svědků ještě nejsou uzavřené. Je otázka, jak prince Andrew se s tím tlakem vyrovná.

Bylo by lepší, kdyby k onomu rozhovoru vůbec nedošlo? A mohla by si to královská rodina vůbec dovolit?

Nejsem si jistá, jestli by si mohli dovolit mlčet. Nějaké oficiální oznámení se očekávalo, ale nemuselo být formou televizního rozhovoru, kdy je každé dvouvteřinové zaváhání okamžitě interpretováno jako nejistota. Zaznělo tam spousta nešťastných vět, které mu zbytečně přitížily. Obzvlášť v dnešní vyhrocené atmosféře a v době #MeToo.

Princ Andrew se vyjadřoval nešťastně a někdy až nehorázně. Upřímně řečeno jsem alespoň očekávala, že vyjádří lítost vůči těm obětem. Vždyť některé ty dívky jsou stejně staré jako jeho dcery. Měl-li jakýkoliv zakázaný styk s dívkami, kterým bylo v té době patnáct nebo sedmnáct let, tak už jen to, že měl stejně staré dcery, působí příšerně.

Za jeden z nešťastných momentů by se dal považovat například ten, kdy princ Andrew označil jednání Jeffreyho Epsteine za "nevhodné". Mluvil při tom o sexuálním zneužívání nezletilých dívek. Člověk z toho mohl získat dojem, že se snaží omlouvat a že to celé dost zlehčuje.

To se těžko posuzuje, ale já jsem přesvědčená, že to byla špatná volba slov. Ty konkrétní výrazy patří ke způsobu jeho řeči a tomu, jak se běžně vyjadřuje. V tak vážné kauze jsou ale takové eufemismy samozřejmě zcela nepřijatelné.

Prince Andrewa vychovávala velmi emancipovaná žena. Britská královna po svém otci v roce 1952 převzala vládu nad 53 zeměmi světa. Je to žena, která by nikdy netolerovala jakékoliv utlačování žen. Něco takového by si doma nikdy nenechala líbit a vedla k tomu i své děti.

Je běžné, že se členové britské královské rodiny stýkají s tak vlivnými podnikateli, jako byl Jeffrey Epstein a vedou nezávazný život plný večírků a luxusu?

Královská rodina se běžně s takovými lidmi vůbec nesetkává. Princ Andrew udělal chybu už v tom, že se s Epsteinem vůbec začal stýkat. Ale přátelil se s ním a byl velmi častým hostem na večírcích amerických podnikatelských kruhů. S těmi lidmi se stýkal, protože sám podnikal, ale evidentně si minimálně ze začátku neuvědomoval, čemu se vystavuje.

V této společnosti se začal objevovat zejména po rozvodu se svou manželkou Sarah Fergusonovou. Také se tehdy stáhl z veřejných funkcí, protože nechtěl rodinu skandalizovat. Byl to opravdu vyhrocený rozvod a těch skandálů jen kolem nich dvou nebylo málo. Není to tedy poprvé, co je princ středem pozornosti. Ale nikdy to nebylo takhle zásadní a katastrofické.

Andrew dokonce získal přezdívku "party princ". Nemohlo se mu stát, že tak trochu ztratil kontakt s realitou?

Prince Andrew ale není zbohatlík, který by byl náhle okouzlen jměním a přízní mladých dívek. Je to člověk pocházející z rodiny, která má tisíciletou historii. Narodil se královně Velké Británie, Alžběta v době jeho narození už panovala, vyrostl jako princ a potenciální následník trůnu.

Nevyrostl ale v extrémním bohatství, to je takový předsudek, který běžně obyčejní lidé vůči královské rodině mají. Členové královské rodině nežijí v nekonečném blahobytu. Ve skutečnosti vyrůstal v poměrně tvrdé disciplíně.

Také připomeňme, že princ Andrew vystudoval vojenské školy a v 80. letech byl dokonce nasazen do války o Falklandy. Je to voják, admirál britského námořnictva ve výslužbě. Je pravda, že se mu v mládí přezdívalo "party princ", ale to bylo spíše proto, že jeho starší bratr princ Charles se vždycky držel zpátky a byl velmi uzavřený. Princ Andrew byl tím, kdo byl více vidět, protože byl společenštější. Ta přezdívka není úplně spravedlivá. Teď mu ovšem ale právě tahle image, kterou mimochodem léta sám přiživoval, pochopitelně vůbec nepomáhá.