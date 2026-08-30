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Zahraničí

Nevěřím, že by se Rusko odvážilo zaútočit na NATO, řekl Stubb. Aliance má příliš velkou sílu

ČTK,Zahraničí
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Finský prezident Alexander Stubb nevěří, že by Rusko odvážilo riskovat útokem na členskou zemi NATO. Řekl to v rozhovoru s německým deníkem Bild. Podle médií se německý kancléř Friedrich Merz se chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi EU.

Meeting of the Coalition of the Willing group in Kyiv
Pro žádnou mocnost na světě nemá smysl zkoušet odhodlání aliance, říká finský prezident Alexander Stubb. Je třeba zachovat chladnou hlavu, dodává.Foto: Reuters – Valentyn Ogirenko
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„Nemyslím si, že by Rusko někdy chtělo zaútočit na nejmocnější vojenskou alianci na světě, tedy na NATO,“ řekl Stubb. „Za prvé mám k dispozici informace zpravodajských služeb. A za druhé máme odstrašující sílu a tato odstrašující síla je silnější než síla jakékoli jiné vojenské mocnosti kdekoli na světě,“ dodal.

Stubb konkrétně věří v odstrašující sílu konvenčních ozbrojených sil, raket a jaderných zbraní. „Pro žádnou mocnost na světě nemá smysl zkoušet odhodlání této aliance,“ řekl.

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V případě pokusu o dronový útok na lipské letiště finský prezident vyzval k rozvážné reakci. „Považuji za velmi důležité zachovat v takových situacích chladnou hlavu,“ prohlásil s tím, že Německo by podle něj mohlo veřejně prohlásit, že ví, kdo za incidentem stojí, a na diplomatické úrovni předat Rusku příslušné sdělení.

V posledních týdnech se v zemích NATO stalo několik bezpečnostních incidentů. Například v Rumunsku byl několik set metrů od projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři objeven a rumunskými ozbrojenými silami zneškodněn námořní dron naložený výbušninami.

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Prezident Nicušor Dan z incidentu výslovně obvinil Rusko. O několik dní později slovenská policie zmařila plánovaný žhářský útok na továrnu vyrábějící bezpilotní systémy u Prešova.

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Merz tento týden prohlásil, že útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle z počátku srpna ukázal, že Německo je reálně ohrožené. Zatím však odpovědnost za incident nepřipsal žádnému státnímu či nestátnímu aktérovi.

Podle médií, která se odvolávají na své zdroje z bezpečnostních složek, se však úřady domnívají, že za pokusem o útok na ukrajinské letadlo bylo právě Rusko.

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