"Začalo to v hlavní místnosti… Byl jsem ve vedlejší, tak jsem neviděl, kdo střílí, ale viděl jsem lidi utíkat z pokoje. Někteří lidé od krve, jiní kulhali," popisuje deníku The Guardian muž, který se představil jako Ramzan. "To byla chvíle, kdy jsem si uvědomil, že se děje něco vážného," dodává k situaci v mešitě Ramzan. Na snímku je mešita Al Noor, kde proběhl druhý útok. Foto: Reuters