„Neuvěřitelný skandál.“ Vídeňská univerzita pozvala údajného exčlena Al-Káidy

Silnou kritiku na rakouské politické scéně vyvolalo rozhodnutí studentů vídeňské univerzity pozvat na přednášku někdejšího údajného člena teroristické organizace Al-Káida a bývalého vězně na americké základně Guantánamo Mohamedoua Oulda Slahiho. Napsala to v pondělí agentura APA, podle níž část politiků pozvánku kritizuje jako neuvěřitelný skandál či prosazování levicové agendy.
„Je to neuvěřitelný skandál, že zrovna na jedné z rakouských univerzit má dostat prostor muž, který sám měl napojení na teroristickou organizaci Al-Káida,“ kritizoval pozvání vídeňský zemský poslanec za pravicově populistické Svobodné Leo Lugner, který rakouskou vládu vyzval, aby muži zakázala vstup do země.
Šéf lidoveckých zastupitelů na vídeňské radnici Harald Zierfuss zase mluvil o tom, že univerzitní studentské uskupení zve „teroristy k dialogu“, místo aby skutečně zastupovalo studenty. Vidí za tím levicovou agendu studentského sdružení.
V Mauritánii narozený Ould Slahi už v minulosti v Rakousku vystoupil například ve Štýrském Hradci (Grazu). Jeho kniha s názvem „Mauritánec“ byla zfilmována.
Podle rakouského deníku Der Standard Ould Slahi v roce 1990 odcestoval z Německa do Afghánistánu, kde složil přísahu Al-Káidě, prošel výcvikem a vstoupil do džihádu proti tehdejšímu komunistickému prezidentovi země Muhammadovi Nadžíbulláhovi. Bojoval až do roku 1992.
Zpátky ve spolkové republice, kde žil a pracoval do konce roku 1999, se dostal do hledáčku německé civilní kontrarozvědky a také americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Podle amerických zpravodajců byl v kontaktu s nejbližším okolím tehdejšího vůdce teroristické organizace Usámou bin Ládinem, když prý mimo jiné telefonoval s jeho bratrancem, který tehdy použil bin Ládinův telefon.
Ould Slahi, který podle amerických úřadů Al-Káidu podporoval až do roku 2001, byl po teroristických útocích ze září téhož roku na New York a Washington zatčen v Mauritánii a mezi lety 2002 až 2016 bez obžaloby zadržován na Guantánamu. Podle svého tvrzení tam byl opakovaně mučen.
Propuštění sice v roce 2010 nařídil americký soudce, ale jeho rozhodnutí po odvolání administrativy prezidenta Baracka Obamy nevstoupilo v platnost. Nakonec vyšetřovací komise doporučila jeho propuštění. To se stalo v roce 2016. Už roky tento muž žije a působí v Nizozemsku.
