Přeskočit na obsah
Benative
14. 8. Alan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Neuvěřitelný obchod Velké Británie. Atomovky „vymění“ s EU za ztracenou výsadu

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Je to plán, který stojí na jednoduché, ale ambiciózní výměně. Evropa by získala silnější obranné vazby s Velkou Británií a širší jaderné odstrašení. Londýn by na oplátku dostal část ekonomických výhod jednotného evropského trhu, aniž by musel zvrátit brexit. V Londýně se diskutuje návrh „atomovky za společný trh“.

Nuclear Submarine HMS Vanguard Returns to HMNB Clyde, Scotland
Jaderná ponorka HMS Vanguard se vrací na základnu britského námořnictva Clyde ve Faslane ve Skotsku.Foto: Royal Navy
Reklama

Donald Trump opakovaně zpochybňoval závazky Spojených států vůči NATO, plánuje stáhnout z Německa pět tisíc amerických vojáků a v minulosti hovořil také o převzetí Grónska, které patří Dánsku.

Evropa podle mnoha politiků nemůže automaticky počítat s tím, že Washington zasáhne při případném ruském útoku na některý členský stát.

Právě proto vzniká rezervní plán evropské obrany kvůli americkému stahování z Evropy. Autorem návrhu je bývalý konzervativní poslanec Nick Boles, který v roce 2019 kvůli brexitu Konzervativní stranu opustil. S dokumentem se podle dostupných informací seznámil i premiér Andrew Burnham.

Britská jaderná ponorka HMS Vanguard je nosičem střel s jadernou hlavicí Trident.
Britská jaderná ponorka HMS Vanguard je nosičem střel s jadernou hlavicí Trident.Foto: Royal Navy

Boles chce vytvořit širší evropskou obrannou konfederaci, která by překročila hranice Evropské unie i Severoatlantické aliance. Kromě členských států EU by do ní mohly vstoupit také Ukrajina, Švýcarsko nebo země západního Balkánu. Neznamenalo by to však návrat Británie do EU ani obnovení volného pohybu osob.

Reklama
Reklama

Členské státy by podle návrhu vydávaly na obranu nejméně 3,5 procenta HDP. Británie by zároveň rozšířila svůj jaderný deštník i nad země, které dnes nechrání NATO.

Pro Londýn by hlavní odměna přišla v ekonomické oblasti, kde by se Británii vrátila část ekonomických výhod jednotného trhu bez plného členství v unii. Evropská unie zůstává i po brexitu největším obchodním partnerem Spojeného království.

V roce 2025 dosáhl vzájemný obchod hodnoty 859,2 miliardy liber a představoval více než 45 procent celkového britského zahraničního obchodu.

Související

Brexit však britským firmám obchodování s Evropou výrazně zkomplikoval. Vývozci musí zvládat více administrativy, hraničních kontrol a dalších nákladů. Po započtení inflace zůstal britský export zboží do Evropské unie v roce 2025 stále o 14 procent nižší než v roce 2019.

Reklama
Reklama

V současnosti mají vlastní jaderný arzenál pouze dvě evropské země. Francie disponuje přibližně 290 jadernými hlavicemi, které může nasadit z balistických ponorek třídy Triomphant nebo z bojových letounů Rafale.

Související

Británie má přibližně 225 jaderných hlavic. Její jaderné odstrašení stojí především na čtyřech ponorkách třídy Vanguard, které nesou balistické rakety Trident.

Právě velikost britského arzenálu představuje jednu z hlavních otázek celého návrhu. Pokud by Londýn rozšířil své bezpečnostní garance na výrazně větší část Evropy, musel by přesvědčit spojence i protivníky, že má dostatek prostředků k věrohodnému odstrašení Ruska.

Související

I dokumenty NATO ale považují britské a francouzské jaderné síly především za doplněk mnohem většího amerického arzenálu. Spojené státy momentálně disponují přibližně pěti tisíci jadernými zbraněmi.

Reklama
Reklama

Asi stovka amerických jaderných pum se nachází přímo v Evropě, konkrétně na základnách v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Turecku.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Women,Experiencing,Severe,Abdominal,Pain,Outdoors,,Possibly,Due,To,Stomach
Women,Experiencing,Severe,Abdominal,Pain,Outdoors,,Possibly,Due,To,Stomach
Women,Experiencing,Severe,Abdominal,Pain,Outdoors,,Possibly,Due,To,Stomach

Mysleli, že když nic nebolí, je vše v pořádku. Klíčový orgán může problém skrývat až 15 let

Každý pátý Čech podle průzkumu sahá po alkoholu kvůli stresu a negativním emocím. Následky přitom nemusí být dlouho vidět. „Játra nemají receptory bolesti. Varováním, že něco není v pořádku, může být tmavá moč, velmi světlá stolice nebo zežloutnutí kůže a očí, “ upozorňuje lékárnice Kamila Horníčková. Tichý zánět nebo ztučnění se tak podle ní mohou rozvíjet bez příznaků dlouhou řadu let.

Russian air and missile attack in Zaporizhzhia
Russian air and missile attack in Zaporizhzhia
Russian air and missile attack in Zaporizhzhia

ŽIVĚ Ruské drony zaútočily na Sumskou oblast, zabily matku a jejího syna

Dva lidé v pátek ráno zemřeli při ruském dronovém útoku v severoukrajinské Sumské oblasti. Podle regionální vojenské správy je obětí 29letá žena a její devítiletý syn. Ve čtvrtek večer Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kramatorsk a jeho předměstí, úřady hlásí jednoho mrtvého a 17 zraněných.

FP-1 deep-strike drone launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine
FP-1 deep-strike drone launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine
FP-1 deep-strike drone launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine

Stíhačky NATO nad Lotyšskem sestřelily dron, riziko podle místní armády pominulo

Lotyšská armáda v pátek nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině.

Clacton by-election, triggered by Britain's Reform UK party leader Nigel Farage's own resignation
Clacton by-election, triggered by Britain's Reform UK party leader Nigel Farage's own resignation
Clacton by-election, triggered by Britain's Reform UK party leader Nigel Farage's own resignation

Farage zvítězil v doplňovacích volbách, vrátí se do parlamentu

Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v jihoanglickém přímořském letovisku Clacton, a vrátí se tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama