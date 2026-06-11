Neuvěřitelně krutý osud. Muže, kterému chtěl Súdánec uříznout hlavu, dříve mučil gang

Pro 44letého Stephena Ogilvieho, který se v pondělí stal v severoirském Belfastu obětí brutálního útoku, nešlo o první tragickou událost v jeho životě. Podle britských médií se tento muž, kterého sousedé označili jako „zranitelného“, stal už v minulosti obětí sadistického mučení ze strany drogového gangu ve Skotsku.
Ogilvie se narodil v Severním Irsku, odkud se na přelomu století přestěhoval do skotského Livingstonu, kde žil ve společné domácnosti s drogovým dealerem Davidem McLeavem. Skotský deník Daily Record Ogilvieho popsal jako zranitelného člověka s potížemi s učením.
McLeave mu měl v roce 2001 podat znásilňovací drogu GHB, poté ho svléknout, polít vodou po holení a zapálit. Mezi prsty u nohou mu navíc vložil hořící cigaretu a celé mučení si natáčel na video.
O dva roky později poslal Nejvyšší soud v Edinburghu McLeavea na 14 let do vězení. Za mřížemi tehdy kvůli drogovým deliktům skončili i jeho komplicové. Jeden z nich dostal trest za podíl na únosu Ogilvieho a za nelegální držení zbraně.
Gang tehdy tvrdil, že je napojený na belfastskou buňku loajalistické polovojenské organizace Ulster Volunteer Force (UVF). Podle soudce se tato severoirská skupina pokoušela ovládnout obchod s drogami ve čtvrti Calders v Edinburghu. Ogilvie u soudu přiznal, že ho incident „vyděsil a zcela zničil“. Ze Skotska se proto poté vrátil zpět do rodného Belfastu.
Další útok přežil jen zázrakem
Klid však nenašel ani v severoirské metropoli. V pondělí se poblíž ubytovny, kde bydlel, stal obětí brutálního útoku Hahiho Alodida, 30letého Súdánce. Záběry, které rychle zaplavily sociální sítě, zachytily Alodida, jak klečí uprostřed ulice na bezbranném Ogilviem a opakovaně ho bodá kuchyňským nožem do hlavy.
Život Ogilviemu zřejmě zachránil jen pohotový zásah kolemjdoucích, kteří útočníka zpacifikovali. Ogilvie kvůli útoku přišel o levé oko, vážně poškozené má i pravé oko a utrpěl těžká zranění krku a zad. Muž nadále zůstává v nemocnici ve stabilizovaném stavu.
Podle svědků žili oba muži ve stejném bytovém domě a údajně se znali. „Je to zranitelný člověk. Bydlí ve stejném domě jako muž, který ho napadl. Koluje spousta informací o tom, co se vlastně stalo, ale nikdo s jistotou neví, proč byl Stephen napaden,“ řekl deníku Daily Mail jeden z obyvatelů domu.
Další soused uvedl, že Ogilvie neslyší na jedno ucho a že měl určité problémy. „Žil sám, ale často u něj někdo přespával. Na 15. června byl naplánovaný jeho přesun do jiného bytu spravovaného bytovým sdružením,“ dodal soused pro britský deník.
Jiný obyvatel domu zmínil, že někteří sousedé na Ogilvieho „dávali pozor“. S tím, že útočník do sociálního zařízení přišel asi teprve před týdnem.
„Nezneužívejte tuto tragédii k nenávisti,“ vzkázala rodina
Rodina Stephena Ogilvieho v prohlášení uvedla, že je „děsivým útokem zdrcena“, zároveň však vyzvala veřejnost ke klidu: „Jsme si vědomi napětí a debat o protestech po tomto incidentu. Chceme naprosto jasně říct, že noční nepokoje nejsou řešením a jedinou cestou jsou pokojné protesty.“
„Máme zde mnoho migrantů, kteří významně přispívají naší zemi, včetně zdravotnictví a pohostinství, a naše země je potřebuje. Nechceme, aby byla tato strašná tragédie zneužívána k rozdělování společnosti nebo podněcování nepřátelství,“ dodala rodina.
Útočník Habih Alodid stanul ve středu před soudem, který ho poslal na čtyři týdny do vazby. Čelí obvinění z pokusu o vraždu, držení nože na veřejnosti a vyhrožování zabitím.
ŽIVĚ Příměří je naprosto bezvýznamné, reaguje Írán na americké údery
Íránské ministerstvo zahraničí odsoudilo americké útoky na zemi. V prohlášení podle agentury AFP uvedlo, že nejnovější americké údery nejenže porušily příměří, ale učinily ho „prakticky bezvýznamným“.
Pentagon byl uzavřen kvůli možné nebezpečné látce, podle CNN šlo o falešný poplach
Budova amerického ministerstva obrany byla ve čtvrtek uzavřena a na místě jsou hasiči, důvodem je možná nebezpečná látka, píše Reuters s odkazem na hasiče. Na místě byli hasiči s plynovými maskami a ochrannými oděvy, podle zdrojů stanice CNN se ale později ukázalo, že šlo o falešný poplach.
Juchelka řekl, kdy půjdou Češi do důchodu. A přiznal, že už nebude tolik štědrý
Vyjednávání o podobě státního rozpočtu na příští rok začala. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v pořadu Spotlight odkryl, kolik bude chtít pro rok 2027 na některé sociální dávky. A také to, zda platí plánované změny v důchodovém systému.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.
„Řada rodin vypadla.“ Juchelka řekl, kdo přijde zkrátka. Nastaví i nový důchodový věk
Vyjednávání o podobě státního rozpočtu na příští rok začala. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v pořadu Spotlight odkryl, kolik bude chtít pro rok 2027 na některé sociální dávky. A také to, zda platí plánované změny v důchodovém systému.