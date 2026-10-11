Bývalá příslušnice americké armády žaluje nemocnici poté, co jí doktoři loni při plánované operaci amputovali špatnou nohu. Místo pravé, která měla být plánovaně chirurgicky odejmuta, jí totiž při operaci vzali levou. Čtyřiasedmdesátiletá žena tak ve výsledku nečekaně přišla o obě dolní končetiny. Podle žaloby měla nemocnice několik příležitostí, jak „naprostému a úplnému selhání“ předejít.
Sharon Jacksová se do nemocnice v Mariettě v americkém státě Ohio vydala v září 2025 na plánovanou amputaci pod kolenem pravé nohy. Důvodem měl být podle dostupných údajů spinocelulární karcinom a také chronický vřed.
Před samotným zákrokem jí přitom doktoři označili pravou – tedy správnou – nohu. Přesto jí chirurgický tým na operačním sále amputoval levou. Ženin advokát Brad Layne uvedl, že značka na pravé noze byla přitom jasně viditelná ještě poté, co už zákrok proběhl, píše například britský list The Independent.
Ještě pozoruhodnější je, že podle žaloby lékařský tým před operací provedl dvě takzvané „time-out“ kontroly. Při nich se ověřuje totožnost pacienta, plánovaný zákrok a mimo jiné i část těla, na níž se bude operovat. Žaloba tvrdí, že i přes tyto kontroly a další příležitosti k odhalení chyby se lékaři dopustili chyby.
Ztráta obou nohou
Jacksová tak po první operaci přišla o levou nohu, zatímco problém s pravou zůstal nevyřešený. O čtyři měsíce později jí proto lékaři v jiné nemocnici amputovali i pravou nohu.
Následky jsou pro ni zásadní, uvádí její právník. Jacksová nyní potřebuje pomoc při běžných činnostech a její manžel kvůli péči o ni musel opustit zaměstnání. Rodina navíc musí řešit úpravy bydlení, dopravy a pořízení protéz i další lékařskou péči.
„Naprosté a úplné selhání několika zdravotnických pracovníků způsobilo tuto katastrofu,“ uvedl advokát ve vyjádření, které získala americká televize WCHS. „Sharon Jacksová nyní musí každý den po zbytek života žít s následky těchto pochybení,“ dodal.
Žaloba uvádí, že Jacksová v důsledku pochybení utrpěla fyzické zranění, trvalé postižení a musí vynaložit náklady na léčbu a ošetření (zdravotnictví v USA zpravidla není bezplatné ani u pojištěnců a vyžaduje výraznou spoluúčast pacienta, pozn. red.). Zároveň podle ní „utrpěla ponížení a psychickou újmu“.
Zarmoucená nemocnice
Nemocnice v Ohiu pochybení uznala a dodala, že chybě bylo možné předejít. Uvedla, že její interní šetření potvrdilo, že nebyly dodrženy očekávané postupy na operačním sále a lidé, kteří za incident nesou odpovědnost, už podle nemocnice na svých pozicích nepracují.
„Jsme zarmouceni tím, co se stalo, a náš tým na tuto pacientku a její rodinu nadále myslí ve svých modlitbách,“ citují vyjádření nemocnice média.
Žaloba se týká devíti žalovaných včetně nemocnice a členů zdravotnického a chirurgického týmu. Jacksová s manželem požadují blíže nespecifikované odškodnění za fyzické následky, trvalé postižení, bolest, psychickou újmu, náklady na léčbu a další škody. Žaloba zároveň požaduje i trestní odpovědnost.
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