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Zahraničí

Neuvěřitelná blamáž. Austrálie poslala tajné vojenské technologie do Číny místo do USA

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Austrálie a Spojené státy potvrdily neobvyklý incident, který může mít vážné důsledky. Zásilka součástek americké stíhačky páté generace F-35 měla letos zamířit z Austrálie k opravě do USA, během přepravy však byla nečekaně odkloněna do Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Číny. Součástky tak údajně získal Peking. Panují i obavy, že jejich rozbor by mohl pomoci oslabit efektivitu stroje.

Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Lockheed Martin F-35 Lightning II.Foto: USAF
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Australský ministr obrany Richard Marles v úterý uvedl, že úřady nyní prověřují „v podstatě vše, co se stalo na australské straně“.  Podle dostupných informací Austrálie zaslala díly F-35 do USA letos v květnu kurýrní společností UPS. Z neznámých důvodů ale skončily v Hongkongu a následně se jich údajně zmocnila Čína.

Přístavní město Hongkong předala Británie v roce 1997 Číně a od té doby je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. V posledních letech přitom Hongkong stále výrazněji a rychleji podléhá přímé politické kontrole Pekingu.

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Washington současně Čínu považuje za svého hlavního strategického soupeře a dlouhodobě varuje před snahou Pekingu získávat citlivé americké vojenské technologie, mimo jiné prostřednictvím špionáže. Zaslat tak do Hongkongu, který má nyní Peking pevně pod kontrolou, součástky jednoho z nejpokročilejších stíhacích letounů může pro USA a jejich spojence představovat značný bezpečnostní problém.

Austrálie uklidňuje

„Byli jsme o tom informováni a samozřejmě spolupracujeme se Spojenými státy a společností Lockheed Martin na tom, jak můžeme pomoci při tomto vyšetřování,“ řekl Marles. Dodal, že podle jeho informací zásilka neobsahovala citlivé vybavení ani součástky, píše americká stanice CNN.

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Toto tvrzení se ale rozchází s informacemi, které už dříve zveřejnil server Politico. Podle jeho zdrojů zásilka obsahovala například součást kabiny F-35, který souvisí se „stealth“ vlastnostmi stroje, tedy jeho schopností ztížit odhalení radary.

Zásilka obsahovala například překryt kabiny F-35, který souvisí se „stealth“ vlastnostmi stroje,
Zásilka obsahovala například překryt kabiny F-35, který souvisí se „stealth“ vlastnostmi stroje,Foto: USAF

Podle agentury Bloomberg pak UPS přepravovala kryt kokpitu a dveře zbraňového prostoru, uvedla agentura ve středu podle nejmenovaných zdrojů seznámených se záležitostí. Obě součásti byly potažené materiálem pohlcujícím radarové vlny, který zvyšuje jejich „neviditelnost“, uvedly dvě z těchto osob.

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Podle Bloombergu se letadlo UPS na cestě do USA zastavilo v Jižní Koreji a odtud bylo přesměrováno do Hongkongu. Není jasné proč, ani zda k přesměrování došlo úmyslně. Čínská vláda se později zmíněných dílů zmocnila a dosud je nevrátila, uvedli dva z informátorů. Ministerstvo zahraničí v Pekingu pak ve čtvrtek uvedlo, že „o situaci neví“.

Incident řeší i Pentagon

Společnost Lockheed Martin Corp., výrobce F-35, uvedla, že z bezpečnostních důvodů nemůže konkrétní zásilku komentovat. Americké ministerstvo obrany v úterý následně pro CNN potvrdilo, že o „problému se zásilkou“ ví.

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„Aktivně spolupracujeme s úřady a průmyslovými partnery na získání těchto součástek zpět, vyšetření incidentu a zavedení ochranných opatření, aby se podobná událost v budoucnu neopakovala,“ uvedl mluvčí Pentagonu. O případu poprvé o víkendu informoval server Politico s odvoláním na tři osoby obeznámené s událostí.

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Přední analytik Michael Shoebridge z australského think-tanku Strategic Analysis Australia, pro britský list The Guardian upozornil, že případ může mít pro Čínu velký význam.

„Neuvěřitelně nešťastná záležitost“

Součástky F-35 by podle Shoebridge mohly sloužit buď ke zpětnému technickému rozboru, nebo k hledání způsobů, jak letouny lépe odhalovat a napadat. Peking se podle Spojených států přitom dlouhodobě snaží studovat americké technologie a rozvíjí vlastní stealth letouny i systémy k jejich odhalování.

„Je to neuvěřitelně nešťastná věc,“ uvedl Shoebridge. S tím, že právě Hongkong je z hlediska bezpečnosti velmi neobvyklou zastávkou pro takovou zásilku.

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Austrálie patřila mezi první partnery při vývoji F-35. Na programu se podílí více než 70 australských firem a v zemi funguje také regionální distribuční centrum součástek pro tyto letouny.

Austrálie převzala první F-35 v roce 2014 a její letectvo dosáhlo plné operační schopnosti loni. Kromě Austrálie a Spojených států jsou partnery programu F-35 Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Kanada, Dánsko a Norsko. Bojový letoun, který je někdy označován za „nejničivější, nejodolnější a nejlépe propojený“ Spojené státy nabízejí vybraným spojencům – mezi nimi je i Česká republika.

F 35 Lockheed Martin | Video: U.S. Air Force
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