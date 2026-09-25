Neuvěřitelná blamáž. Austrálie poslala tajné vojenské technologie do Číny místo do USA

Austrálie a Spojené státy potvrdily neobvyklý incident, který může mít vážné důsledky. Zásilka součástek americké stíhačky páté generace F-35 měla letos zamířit z Austrálie k opravě do USA, během přepravy však byla nečekaně odkloněna do Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Číny. Součástky tak údajně získal Peking. Panují i obavy, že jejich rozbor by mohl pomoci oslabit efektivitu stroje.
Australský ministr obrany Richard Marles v úterý uvedl, že úřady nyní prověřují „v podstatě vše, co se stalo na australské straně“. Podle dostupných informací Austrálie zaslala díly F-35 do USA letos v květnu kurýrní společností UPS. Z neznámých důvodů ale skončily v Hongkongu a následně se jich údajně zmocnila Čína.
Přístavní město Hongkong předala Británie v roce 1997 Číně a od té doby je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. V posledních letech přitom Hongkong stále výrazněji a rychleji podléhá přímé politické kontrole Pekingu.
Washington současně Čínu považuje za svého hlavního strategického soupeře a dlouhodobě varuje před snahou Pekingu získávat citlivé americké vojenské technologie, mimo jiné prostřednictvím špionáže. Zaslat tak do Hongkongu, který má nyní Peking pevně pod kontrolou, součástky jednoho z nejpokročilejších stíhacích letounů může pro USA a jejich spojence představovat značný bezpečnostní problém.
Austrálie uklidňuje
„Byli jsme o tom informováni a samozřejmě spolupracujeme se Spojenými státy a společností Lockheed Martin na tom, jak můžeme pomoci při tomto vyšetřování,“ řekl Marles. Dodal, že podle jeho informací zásilka neobsahovala citlivé vybavení ani součástky, píše americká stanice CNN.
Toto tvrzení se ale rozchází s informacemi, které už dříve zveřejnil server Politico. Podle jeho zdrojů zásilka obsahovala například součást kabiny F-35, který souvisí se „stealth“ vlastnostmi stroje, tedy jeho schopností ztížit odhalení radary.
Podle agentury Bloomberg pak UPS přepravovala kryt kokpitu a dveře zbraňového prostoru, uvedla agentura ve středu podle nejmenovaných zdrojů seznámených se záležitostí. Obě součásti byly potažené materiálem pohlcujícím radarové vlny, který zvyšuje jejich „neviditelnost“, uvedly dvě z těchto osob.
Podle Bloombergu se letadlo UPS na cestě do USA zastavilo v Jižní Koreji a odtud bylo přesměrováno do Hongkongu. Není jasné proč, ani zda k přesměrování došlo úmyslně. Čínská vláda se později zmíněných dílů zmocnila a dosud je nevrátila, uvedli dva z informátorů. Ministerstvo zahraničí v Pekingu pak ve čtvrtek uvedlo, že „o situaci neví“.
Incident řeší i Pentagon
Společnost Lockheed Martin Corp., výrobce F-35, uvedla, že z bezpečnostních důvodů nemůže konkrétní zásilku komentovat. Americké ministerstvo obrany v úterý následně pro CNN potvrdilo, že o „problému se zásilkou“ ví.
„Aktivně spolupracujeme s úřady a průmyslovými partnery na získání těchto součástek zpět, vyšetření incidentu a zavedení ochranných opatření, aby se podobná událost v budoucnu neopakovala,“ uvedl mluvčí Pentagonu. O případu poprvé o víkendu informoval server Politico s odvoláním na tři osoby obeznámené s událostí.
Přední analytik Michael Shoebridge z australského think-tanku Strategic Analysis Australia, pro britský list The Guardian upozornil, že případ může mít pro Čínu velký význam.
„Neuvěřitelně nešťastná záležitost“
Součástky F-35 by podle Shoebridge mohly sloužit buď ke zpětnému technickému rozboru, nebo k hledání způsobů, jak letouny lépe odhalovat a napadat. Peking se podle Spojených států přitom dlouhodobě snaží studovat americké technologie a rozvíjí vlastní stealth letouny i systémy k jejich odhalování.
„Je to neuvěřitelně nešťastná věc,“ uvedl Shoebridge. S tím, že právě Hongkong je z hlediska bezpečnosti velmi neobvyklou zastávkou pro takovou zásilku.
Austrálie patřila mezi první partnery při vývoji F-35. Na programu se podílí více než 70 australských firem a v zemi funguje také regionální distribuční centrum součástek pro tyto letouny.
Austrálie převzala první F-35 v roce 2014 a její letectvo dosáhlo plné operační schopnosti loni. Kromě Austrálie a Spojených států jsou partnery programu F-35 Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Kanada, Dánsko a Norsko. Bojový letoun, který je někdy označován za „nejničivější, nejodolnější a nejlépe propojený“ Spojené státy nabízejí vybraným spojencům – mezi nimi je i Česká republika.
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