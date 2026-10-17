Neustupujte muslimům! Italské město rozdělil boj o krkovičku ve školní jídelně

„Od 20. října mizí ze školních jídelen vepřové maso. Coppa (tradiční místní krkovička), lonza (pečeně) i prosciutto (sušená šunka),“ rozbouřila italskou politiku pravicová zastupitelka Sara Soresiová ve stotisícovém historickém městě Piacenza na severu Itálie. Tvrdí, že je to ústupek muslimským žákům, kterým islám zakazuje jíst vepřové.
„Ať mi nikdo netvrdí, že jde o výživové důvody. Pokud by šlo čistě o výživu, těžko by se vysvětlovala eliminace výhradně vepřového masa,“ tvrdí Soresiová, která v zastupitelstvu vede klub strany Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové.
„Krok za krokem vyprodáváme vlastní tradice, abychom se přizpůsobili zvykům lidí přicházejících z jiných zemí. Je smutné sledovat, jak ve jménu inkluze po kouscích umazáváme to, kým jsme,“ dodala Soresiová pro deník Il Giornale.
Jako „absurdní a nevysvětlitelné“ označil krok i vicepremiér Matteo Salvini. Jeho vládní strana Liga severu se jednoznačně postavila za krkovičku: „Bavíme se o naší tradici, naší kultuře a o produktech italské a piacenzské gastronomie, které byly odjakživa součástí jídelníčku našich dětí a které teď bez jediného slova rodičům mizí.“
V Piacenze žije zhruba deset procent obyvatel muslimského vyznání. Mezi dětmi je ale jejich podíl více než dvakrát větší. Starostka Katia Tarasconiová (z levicové Demokratické strany) ovšem odmítá, že by její rozhodnutí bylo motivované starostí o muslimské děti.
Coppu (sušenou krkovičku) prý vyřadila z bezpečnostních důvodů, když se jedno z dětí kusem masa dusilo. Lonzu (sušenou pečeni) pak údajně děti neměly v oblibě a pršut byl zkrátka na zimní období nahrazen teplým chodem.
Téma školního stravování je v Itálii dlouhodobě politicky výbušné. Pravicové strany vidí změnu jídelníčku často jako ústup z tradic a potlačování místní gastronomické kultury. Vyřazení šunky ze školních jídelen v Udine vyvolalo před třemi lety ostré protesty místních politiků i ministra školství.
V Turíně začali rodiče s kampaní obědů „do krabičky“ místo (v Itálii povinného) placení školních obědů, ze kterých začalo mizet vepřové a objevovaly se neitalské pokrmy. V Lodi muselo město vrátit vepřové do škol po protestech před radnicí.
V Janově se školy pokusily nahradit některé tradiční receptury verzemi bez jakéhokoliv obsahu živočišných tuků či vína. Konzervativní zastupitelé to označili za útok na ligurskou gastronomii a prosadili, že receptury (včetně té na tradiční janovské pesto Pesto Genovese) zůstaly původní.
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