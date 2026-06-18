Neustále měnili kurz, tvrdí muž, kterého chorvatská policie viní z potopení lodě s Čechy

Video havarovaných lodí v Chorvatsku nedaleko Splitu. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí podle posledních informací zemřeli čtyři Češi.
Chorvatská policie v souvislosti s tragédií, kdy na moři poblíž Splitu zahynuli čtyři Češi, zatkla prvního důstojníka katamaránu. Ten v době nehody řídil loď, která potopila plachetnici s Čechy. Muž se nyní hájí tím, že menší loď před srážkou neustále měnila kurz a nestihl se jí tak se svým plavidlem vyhnout.
„Udělal jsem vše, co bylo v mých silách, abych srážce zabránil,“ tvrdí třiatřicetiletý první důstojník katamaránu, který srazil a potopil výrazně menší plachetnici s osmi lidmi na palubě. K neštěstí, při němž zahynuli čtyři lidé z České republiky, došlo o víkendu v Jaderském moři poblíž města Split. Ve středu pak chorvatská policie zatkla muže, který v momentě tragédie katamarán řídil.
Jak uvádí chorvatská média, muž během vyšetřování tragédie vypověděl, že srážce sice chtěl zabránit, ale plachetnice s Čechy neustále měnila kurz. Policie jej přesto obvinila z trestného činu ohrožení bezpečnosti námořního provozu. Za to mu hrozí až 15 let za mřížemi. Obžaloba po výslechu požádala, aby byl muž vzat do vazby.
“Na základě dosud zjištěných skutečností existuje podezření, že při plavbě katamaránu nebyla přijata všechna opatření nezbytná k zabránění srážce a v tomto ohledu byly porušeny bezpečnostní předpisy,“ uvedl místopředseda chorvatské vlády a ministr vnitra Davor Božinović.
“Můj klient předložil svou obhajobu a vysvětlil všechny okolnosti, které tragické události předcházely. Navzdory tomu státní zastupitelství žádá o jeho vzetí do vazby z důvodu rizika recidivy a ovlivňování svědků,“ postěžovala si obhájkyně obviněného Zvjezdana Barićová.
Samotný kapitán katamaránu, který srazil plachetnici, vyšetřován není. V době nehody nebyl na můstku a řízení lodi předal právě policií zadrženému prvnímu důstojníkovi. Ani loď s Čechy na palubě pak neřídil kapitán, ale čtyřiašedesátiletý Čech, který během nehody zahynul. K řízení lodi měl být ale údajně způsobilý.
Jak dále informují chorvatská média, členům posádky byly zabaveny mobilní telefony a probíhají výslechy více než stovky cestujících katamaránu. Do případu by také mohla vnést světlo posádka další lodi, která v době nehody plula nedaleko. Vyšetřovatelé údajně disponují i několika videi, která tito svědci natočili.
Jasněji je i okolo identity obětí. Jak informuje web Jezdci.cz je mezi nimi například i známý jezdec, chovatel koní a veterinář Vít Holý. Dalšími z obětí má být manželský pár, který stejně jako Holý pocházel z Boletic na Opavsku.