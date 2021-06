"Neurážejte nás, Severní Irsko je naše," reagují Britové na slova prezidenta Macrona

V ostrou diplomatickou přestřelku se o víkendu změnila krátká zmínka o Severním Irsku během setkání francouzského prezidenta Macrona s britským premiérem Johnsonem na summitu G7 ve Velké Británii. Podle Londýna Emmanuel Macron tvrdil, že Severní Irsko není součástí Británie. Zdroj z francouzské delegace to následně označil za nedorozumění.

Na soukromém sobotním setkání v rámci summitu G7 položil podle listu Guardian britský premiér Boris Johnson během konverzace o brexitu a situaci v Severním Irsku Macronovi otázku: "Jak by se vám líbilo, kdyby vám soudy zakázaly vozit párečky z Toulouse (slavná francouzská specialita - pozn. red.) do Paříže?" Francouzský prezident odvětil, že to "není dobrý příklad, protože Paříž a Toulouse leží v jedné zemi", píše Guardian.

Na britské straně to podle médií zvedlo vlnu rozhořčení. Ministr zahraničí Dominic Raab v neděli připomněl, že podobná slova nepoužívá jen francouzský prezident. "Opakovaně jsme slyšeli vysoce postavené představitele Evropské unie, jak mluví o Severním Irsku tak, jako by nešlo o součást Spojeného království, ale jinou zemi To je nejen urážející, ale má to velký dopad na komunity v Severním Irsku, působí to velké starosti i zděšení," prohlásil podle Guardianu Raab.

Podle zdroje z francouzské delegace, citovaného deníkem Sunday Times, si byl Macron dobře vědom toho, že Severní Irsko je součástí Velké Británie. Pouze chtěl zdůraznit, že ho formálně tvoří čtyři subjekty i národy a "nejde o jednolitý stát jako Francie".

"Dovedete si představit, že byste o (španělském) Katalánsku, vlámské části Belgie, jedné ze spolkových zemí Německa, Korsice ve Francii mluvili jako o jiné zemi? Chtělo by to více respektu," opáčil britský ministr zahraničí Raab.

Severní Irsko je součástí Velké Británie, ale je od ní oddělené mořem a sousedí s Irskou republikou, která zůstala členem Evropské unie. Po loňském brexitu se stalo toto území součástí složitého vyjednávání Londýna a Bruselu o obchodních bariérách mezi jednotným evropským trhem a Velkou Británií, která unii opustila.

Tzv. severoirský protokol počítá s tím, že se Severní Irsko bude řídit stejnými obchodními pravidly jako EU, aby se zabránilo vytvoření tvrdé hranice mezi ním a Irskem. Londýn ale k nelibosti Bruselu jednostranně odložil dohodnuté a slíbené kontroly zboží na trase mezi zbytkem Británie a Severním Irskem. Podle Johnsonovy vlády to narušuje každodenní pohyb zboží do Severního Irska.

