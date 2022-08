Netflix začínal jako neobvyklá půjčovna, změnil sledování filmů. Teď ztrácí diváky

Tento den je to 25 let, kdy se dva přátelé Reed Hastings a Marc Randolph rozhodli vyzkoušet nový způsob půjčování filmů. Místo videokazet z půjčoven, kde se musely přetáčet na začátek a za pozdní vrácení čekaly na zákazníky pokuty, vsadili na tehdy novou japonskou technologii - DVD. Disky s přiloženou obálkou se zpáteční adresou posílali zákazníkům poštou.

Myšlenka, která stála 29. srpna 1997 u počátků Netflixu, si našla své publikum. Dva roky po založení si jejich služby předplácelo už 239 tisíc lidí, v roce 2001 to byl milion. Netflix poté vstoupil na burzu, kde jeho akcie donedávna stabilně rostly, zmiňuje server Yahoo Finance.

Se zrychlujícím internetovým připojením se v roce 2007 služba přesunula právě na internet a brzy začala nabízet vlastní obsah. Před pěti lety si Netflix platilo už sto milionů lidí, loni číslo stouplo na dvojnásobek. Na českém trhu je služba od roku 2016.

"Netflixu se obecně u svých velkých úspěšných originálních věcí daří vybudovat jakýsi apel události, o níž určitá část společnosti mluví. Musíte je vidět, abyste nebyli pozadu v debatě ve firemní kuchyňce. Zatímco dřív šlo hlavně o kuchyňky pražských reklamek, nyní už je Netflix mainstreamem, který mají doma i rodiče těchto lidí," vysvětluje pro online deník Aktuálně.cz filmový publicista Jan Škoda.

Jak zmiňuje, ani české publikum nezůstává díky českým titulkům a dabingu pozadu. "Hity jako Dámský gambit, Bridgertonovi nebo K zemi hleď! se staly u nás úplně stejnými hity jako ve světě," dodává. Letos také zveřejnila dosud nejdražší snímek z produkce streamovací služby The Gray Man, který se z velké části natáčel v Česku.

Streamovací služba zásadně změnila také filmový průmysl. "Netflix a další platformy urychlily změnu diváckých návyků, které znamenají především přesun z kin do obýváků. A do obýváků nechal tvořit ty nejslavnější režiséry jako Martina Scorseseho, Davida Finchera i tvůrce Avengers," líčí Škoda.

"Na originální, původní obsah platforma spoléhá stále víc. Má své vlajkové lodě typu Domek z karet, Stranger Things nebo Hra na oliheň, jejichž díly víceméně uvádí naráz, čímž svět naučila takzvanému binge-watchingu," doplňuje. Termín označuje zhlédnutí několika dílů seriálu nebo televizní show za sebou a v dlouhém časovém úseku.

Problémy na burze a pokles předplatitelů

V současnosti se ale mluví o problémech, do kterých se platforma po čtvrt století existence dostala. Z běžných 26 milionů nových uživatelů ročně se jejich počet snížil loni na 18 milionů.

Letos je situace ještě horší. V dubnu to bylo poprvé za více než deset let, kdy celosvětový počet uživatelů Netflixu klesl - místo předpokládaného nárůstu se snížil o 200 tisíc. Letos Netflix zažil také nejhorší měsíc na americké burze od roku 2008, doplňuje Yahoo Finance.

V celkovém počtu předplatitelů tohoto "průkopníka" předčila společnost Disney, která kromě Disney+ vlastní také sportovní ESPN+ a Hulu, uvádí magazín Time. Na začátku července si služby Disney předplácelo 221,1 milionu lidí, kdežto v případě Netflixu to bylo 220,7 milionu, píše agentura Reuters.

Důvodů může být víc. Například větší konkurence, do které kromě Disneyho patří i HBO Max, Amazon Prime Video nebo v Česku Voyo, a také rostoucí náklady na život běžných diváků spojené s inflací. "S masivním nárůstem účtů za plyn a elektřinu se skoro bojíte zapnout televizi," vysvětluje pro Time 52letá Emma Heathová z britského města Northampton, proč si službu zrušila. Velká Británie se nyní potýká s nejvyšší inflací za 40 let.

Vliv může mít podle magazínu také obliba služeb YouTube a TikTok u mladých lidí. Letošní průzkum společnosti Deloitte ukázal, že vůbec poprvé nejsou skupinou, která nejvíce sleduje Netflix, lidé staří 18 až 24 let, ale 24 až 44 let.

Budoucnost Netflixu

A jaká budoucnost Netflix alespoň oficiálně čeká? Společnost chce bojovat proti sdílení hesel na přihlašování, kvůli kterému má podle odhadů kolem stovky milionů domácností přístup ke službě zdarma, uvádí americká stanice NPR.

Netflix také naváže spolupráci s americkou firmou Microsoft, která pro něj bude spravovat reklamní prostor. Lidé, kteří budou ochotni sledovat Netflix s reklamami, zaplatí pak menší poplatek než ti bez reklam. "Jsme otevřeni nabídnout (variantu) s reklamou za nižší cenu, pro kterou se budou moci zákazníci rozhodnout," uvedl výkonný ředitel firmy Reed Hastings. Tato verze by mohla fungovat už od příštího roku.

"Zlaté časy skončily, ale podle mě všem," domnívá se Škoda. "Je to obecnější - filmy v diverzifikovaném trhu přestaly být událostmi, na které se lze těšit. Nic nemá váhu, protože je všechno dostupné jedním kliknutím a pořád. To se děje už dlouho, ale teď to graduje. Není náhodou, že největší a nejvýdělečnější film letoška Top Gun: Maverick nebyl ani tři měsíce po uvedení v kinech na streamu," říká o filmu s Tomem Cruisem.

"Chce to možná ubrat na této bezmyšlenkovité nadprodukci, abychom se z filmů mohli opět těšit. Audiovizuální obsah ale přežije, pořád je to nejlukrativnější a nejvíc 'sexy' kulturní odvětví, do něhož v porovnání s jinými odvětvími i v krizových obdobích proudí bezprecedentní množství prostředků," uzavírá publicista.

Video: Zvyky diváků se mění, Česko je ale skvěle nastartované, říká o Netflixu v Česku Zlatušková