Netflix prodělal kvůli Harrymu a Meghan 10 milionů dolarů, spolupráce není pohádková

Vztahy mezi Netflixem a manželským párem princem Harrym a americkou herečkou Meghan nejsou tak pozitivní, jak se zprvu zdálo. Americký magazín Variety mluvil s důvěrnými zdroji ze streamovací služby, které uvedly, že „v budově panuje nálada, že jsme s nimi skončili“. Netflix totiž údajně „sedí“ na produktech o hodnotě 10 milionů z Meghaniny značky As ever, které se neprodaly.
Americký magazín Variety mluvil se šesti dobře informovanými zdroji se znalostí Netflixu i manželského páru, které tvrdí, že partnerství mezi vévody ze Sussexu a streamovací službou zdaleka není pohádkové.
Meghan a Harry s Netflixem v roce 2020 uzavřeli smlouvu o hodnotě mezi 30 a 60 milionů dolarů poté, co během stejného roku odešli z Velké Británie, distancovali se od královské rodiny a přestěhovali se do Kalifornie ve Spojených státech.
V rámci spolupráce s Netflixem brzy vydali dokument Harry&Meghan, který měl během premiérového týdne největší úspěch ze všech dokumentů, které streamovací platforma kdy uvedla. Jen v prvních čtyřech dnech nasbíral rekordních 81,55 milionu hodin sledování.
Tento úspěch se ovšem na další projekty, za kterými spolupráce vévodů s Netflixem stojí, nepřenesl. Jejich nejnovější seriál With Love, Meghan (S láskou, Meghan) dosáhl poměrně nízkého hodnocení u kritiků i diváků. Britský deník The Guardian dokonce seriál popsal jako „nesmyslný“ a ani statistiky sledovanosti nejsou příliš vysoké. Projekt se zaměřuje na životní styl Meghan, včetně konverzací s přáteli, tipů na dekorace či kulinářských receptů.
Seriál s Meghan byl propadák
Jeho pokračování, které bylo původně v plánu, tak bude podle magazínu Variety pokračovat pouze ve formě sezónních speciálů.
Spolupráce vévodského páru se streamovací platformou ovšem již přesáhla televizní svět, když Meghan spolu s podporou Netflixu založila potravinářskou značku As ever, která zákazníkům mimo jiné poskytuje produkty jako džem, růžové víno nebo čaj. Sortiment měl doplňovat již zmíněný seriál. Letos v březnu však Netflix i As ever oznámili, že Meghan bude svoji značku nyní vést samostatně.
Streamovací služba však tvrdí, že bylo od začátku záměrem, aby vévodkyně ze Sussexu jednoho dne se značkou pokračovala sama za sebe. „Meghanina vášeň pro pozvednutí každodenních okamžiků a učinění je jednoduchými způsoby krásnými inspirovala vznik značky As ever a my jsme rádi, že jsme se podíleli na uskutečnění této vize,“ řekl mluvčí Netflixu pro deník BBC.
Magazín Variety nicméně přišel se zjištěním, že streamovací službě zůstal nemalý přebytek produktů As ever, včetně čaje či směsí na pečení, v hodnotě přesahující 10 milionů dolarů. Podle jeho zdrojů začal Netflix zásoby rozdávat zadarmo svým zaměstnancům. Mluvčí organizace Archewell, založené princem Harrym a Meghan, to však popírá s tím, že dárky zaměstnancům ze vzorkových zásob jsou ve firemní kultuře běžnou tradicí.
Meghan, která nyní již vede potravinovou značku As ever samostatně, na Instagramu tento týden oznámila nový projekt, o kterém ve středu napsal i britský deník Daily Mail. V rámci něj má ve spolupráci se značkou High Camp nabízet květinové aranžmá na zakázku, jeho ceny se pohybují mezi 200 až 1000 dolary.
Problémy v komunikaci
Mnozí lidé obeznámení se situací jsou nicméně názoru, že bouřlivá atmosféra mezi sussexským párem a Netflixem není žádnou novinkou. Zdroje magazínu Variety sdělily, že mezi stranami dlouhodobě panuje „špatná komunikace“.
Pár se streamovací službou podepsal smlouvu v září roku 2020 a hned společně začali pracovat na produkci úspěšného dokumentárního seriálu Harry&Meghan. Vedení Netflixu nicméně bylo nemile překvapeno, když o půl roku později pár vystoupil ve vysoce sledovaném rozhovoru s Oprah Winfreyovou.
Zdroje magazínu Variety uvedly, že Netflix se o plánovaném rozhovoru, kde se Sussexovi měli podělit o intimní detaily ze svého života, dozvěděl až na poslední chvíli. Mluvčí páru však tvrzení označil jako „kategoricky nepravdivé“, že by Netflix o rozhovoru s Winfreyovou nevěděl.
Na jaře roku 2021 však měl být Netflix znovu zaskočen, když se dozvěděl, že nakladatelství Penguin Random House vydá Harryho paměti s názvem Spare (Náhradník) a plánuje s nimi vyjít na trh v době uvedení seriálu Harry&Meghan.
Podle magazínu Netflix okamžitě zareagoval a naplánoval premiéru o měsíc dříve, než bude kniha k dostání. Zdroj z Netflixu uvedl, že plán byl vždycky odvysílat „Harry&Meghan“ v prosinci 2022, ačkoli jiné dva zdroje uvádějí, že plány se nakonec změnily, aby seriál byl dostupný dříve než memoár. Kniha Spare nakonec vyšla v lednu 2023 a podle Guinnessovy knihy rekordů se stala nejrychleji prodávanou knihou žánru literatury faktu všech dob. Titul držela do roku 2025.
„Diváky už jejich příběhy unavují“
I přes velký úspěch dokumentárního seriálu se podle magazínu Variety zvyk Harryho a Meghan prodávat přebalené verze stejného příběhu o jejich odchodu z královské rodiny stal pro Netflix i diváky postupně unavujícím.
CEO Netflixu, Ted Sarandos, údajně nedávno prohlásil, že s Meghan nebude telefonovat, pokud u hovoru nebudou přítomni právníci (zdroje nicméně uvedly, že nebylo jasné, jestli to Sarandos myslel vážně, nebo pouze žertoval). Právník Meghan, Michael J. Kump, ovšem v dopise pro Variety označil tvrzení za nepravdivé.
„Meghan si pravidelně píše a mluví s panem Sarandosem a navštěvuje ho doma bez právníků,“ uvedl Kump v dopise.
„Skáče Harrymu do řeči a opravuje ho“
Další lidé magazínu Variety sdělili, že Meghan má tendence na schůzkách skákat Harrymu do řeči nebo přepracovávat jeho myšlenky. Meghanin právník Kump však ve svém dopise pro Variety uvedl, že toto tvrzení se zdánlivě snaží podpořit misogynní charakterizaci jejího šéfování manželovi. Princ Harry mezitím potvrdil, že je to „kategoricky nepravdivé“.
Meghan mimo jiné údajně mizí nebo odchází z videokonferenčních hovorů, když ji něco urazí. Kump na to řekl, že Meghan „pracuje z domova, je matkou malých dětí a často se setkává s dětmi, které během schůzky nečekaně vstoupí do prostoru. Téměř všichni profesionálové mohou potvrdit, že během mnoha hodin virtuálních pracovních hovorů je nutné v určitém okamžiku vypnout zvuk nebo kameru během virtuální schůzky.“
Organizace Archewell nicméně stále pracuje na dvou filmech s Netflixem: na adaptaci románu The Wedding Date (Svatební den) a na filmu podle knihy Meet Me at the Lake (Setkáme se u jezera). A Meghanin seriál stále zůstává ve hře jako sezonní záležitost.
Kromě střetů s Netflixem se pár nedávno obhajoval i proti spisovateli Tomu Bowerovi, který napsal knihu s titulem Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family (Zrada: Moc, podvod a boj o budoucnost královské rodiny). Kniha obsahuje komentáře o jejich životě a také vztahu s britskou královskou rodinou. Bower tvrdí, že královna Camilla řekla známému, že Meghan princi Harrymu „vymyla mozek“.
Podle autora byli princ William a princezna Catherine „znepokojeni“ Meghan a věřili, že „naříkala nad Harryho malou šancí stát se jednoho dne králem, stejně tak litovala možnosti, že se nikdy nestane královnou“.
Princ Harry a Meghan se ke knize vyjádřili v prohlášení, o kterém napsalo BBC, a uvedli, že Bower „si postavil kariéru na budování stále propracovanějších teorií o lidech, které nezná a s nimiž se nikdy nesetkal. Ti, kdo se zajímají o fakta, je budou hledat jinde; ti, kdo hledají šílené konspirační teorie a melodrama, přesně vědí, kde ho najdou.“
