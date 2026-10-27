Netanjahuova strana požádala o prodloužení voleb, opozice s tím nesouhlasí

Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua požádala úřady, aby prodloužily úterní parlamentní volby, které mají skončit ve 21:00 SEČ. Opoziční strana Jašar v čele s bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, který je hlavním Netanjahuovým vyzyvatelem, s prodloužením nesouhlasí, informovala agentura AFP.
"Nestalo se nic výjimečného, co by ospravedlnilo vyhovění takové žádosti," uvedla strana Jašar v prohlášení. Podle něj je cílem žádosti položit základ pozdějšímu zpochybnění výsledků hlasování voleb, píše AFP.
Podle deníku Haaretz se k žádosti Likudu přidala koaliční ultraortodoxní strana Šas a nově vzniklá pravicová strana Amcha Jisrael. Strany požádaly o prodloužení voleb o hodinu. Šas v prohlášení uvedl, že důvodem je snaha předejít situaci, kdy by voličům nebylo umožněno volit kvůli dlouhým frontám.
Volby rozhodnou, zda u moci zůstane koalice tvořená premiérovým Likudem a krajně pravicovými stranami, nebo zda ji vystřídá opozice v čele s centristickým Jašarem. Průzkumy v posledních týdnech ukazovaly, že blok opozičních stran má před vládní koalicí mírný náskok, který by ale nestačil pro dosažení většiny 61 mandátů ve 120členném Knesetu.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Okamura vtáhl premiéra do své hry. Přitom ČT je Babišova už dlouho
Svátek zprvu nabídne příjemné teploty, zvrat počasí na sebe nedá dlouho čekat
Pokud chcete využít středečního státního svátku a vyrazit už v úterý večer ven, nezapomeňte se teple obléct. Noc bude chladná, místy mohou teploty klesnout i pod nulu a tvořit se budou mlhy. Samotný sváteční 28. říjen ale nabídne na konec října poměrně příjemné teploty, přesto se může později hodit i deštník. Počasí se pak po zbytek týdne příliš měnit nebude.
Nevídáno, dva evropští státníci volali do Kremlu. Putin jim jasně řekl, co požaduje
Je to po dlouhé době první přímý kontakt evropského státníka s Vladimírem Putinem. S kremelským vládcem v úterý hovořili po telefonu finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Støre. Ihned poté zavolali ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému. Oba skandinávští státníci zdůraznili, že jejich podpora Ukrajiny trvá. Hovor trval hodinu a půl – čtyřikrát déle, než se plánovalo.
Ve vesmíru je život, je si jist velitel Bundeswehru. Popsal ale jinou hrozbu z nebes
Šéf vesmírného velitelství německé armády Michael Traut je přesvědčen, že ve vesmíru existují jiné formy života. V rozhovoru pro německá média zhodnotil také to, nakolik podle něj mohou představovat hrozbu a na co se německá armáda musí především připravit. Bundeswehr se přitom v současnosti snaží budovat a posilovat své schopnosti ve vesmíru.
Obviňovaly se ze špionáže. Teď svět lyžování žije nečekaným slovenským přátelstvím
Na tohle by šest let zpátky vsadil jen málokdo. Dvě největší rivalky poslední dekády si padají kolem ramen a drží v dlouhém objetí. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová se totiž o víkendu v Rakouském Söldenu srdečně radovala z návratu Slovenky Petry Vlhové.
ODS ruší vzpurnou plzeňskou buňku. Část zastupitelů šla do koalice s ANO
Výkonná rada ODS v úterý odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany. Informoval o tom předseda ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském obvodu, kde se osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů rozdělil na dvě poloviny.