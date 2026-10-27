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Netanjahuova strana požádala o prodloužení voleb, opozice s tím nesouhlasí

ČTK
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Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua požádala úřady, aby prodloužily úterní parlamentní volby, které mají skončit ve 21:00 SEČ. Opoziční strana Jašar v čele s bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, který je hlavním Netanjahuovým vyzyvatelem, s prodloužením nesouhlasí, informovala agentura AFP.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu.Foto: REUTERS – Ronen Zvulun
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"Nestalo se nic výjimečného, co by ospravedlnilo vyhovění takové žádosti," uvedla strana Jašar v prohlášení. Podle něj je cílem žádosti položit základ pozdějšímu zpochybnění výsledků hlasování voleb, píše AFP.

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Podle deníku Haaretz se k žádosti Likudu přidala koaliční ultraortodoxní strana Šas a nově vzniklá pravicová strana Amcha Jisrael. Strany požádaly o prodloužení voleb o hodinu. Šas v prohlášení uvedl, že důvodem je snaha předejít situaci, kdy by voličům nebylo umožněno volit kvůli dlouhým frontám.

Volby rozhodnou, zda u moci zůstane koalice tvořená premiérovým Likudem a krajně pravicovými stranami, nebo zda ji vystřídá opozice v čele s centristickým Jašarem. Průzkumy v posledních týdnech ukazovaly, že blok opozičních stran má před vládní koalicí mírný náskok, který by ale nestačil pro dosažení většiny 61 mandátů ve 120členném Knesetu.

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