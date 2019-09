Netanjahu těsně prohrál volby, vyzval opozici k vytvoření vlády národní jednoty

Dosavadní izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval po úterních volbách předáka opozice Bennyho Gance k vytvoření vlády národní jednoty.

Oznámil to ve čtvrtek poté, co podle předběžných výsledků Netanjahuova strana Likud získala v parlamentu 32 křesel, zatímco Gancova formace Modrá a bílá o jeden mandát víc. Izraelský parlament má 120 poslanců, vláda těchto dvou stran by tedy měla většinu.

Ganc před volbami takovou koalici odmítal s poukazem na korupční aféry Netanjahua, ale bez něj by měl problém sestavit většinovou vládu.

Sečteno je už téměř 95 procent hlasů. Výsledky voleb zatím nejsou kompletní, protože teprve v noci na čtvrtek se začaly počítat hlasy izraelských vojáků, diplomatů a pacientů v nemocnicích. List The Times of Izrael v této souvislosti napsal, že zejména hlasy vojáků, kteří většinou nevolí arabské ani ultraortodoxní strany, by mohly mírně posílit pravici.

Zároveň podle agentury AP stále platí, že zásadní roli při vytvoření budoucího kabinetu může sehrát sekulární nacionalistická strana Izrael je náš domov někdejšího ministra obrany a moldavského rodáka Avigdora Liebermana. Ten získal ve volbách podle nejnovějších údajů osm hlasů a trvá na vytvoření široké vládní koalice Modré a bílé a Likudu.

S lídry všech stran, které se dostaly do parlamentu, bude v nadcházejících dnech hovořit prezident Reuven Rivlin. Následně bude jeho úkolem vybrat kandidáta, který podle něj bude mít největší šanci na sestavení stabilní vládní koalice.