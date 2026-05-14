Zahraničí

Netanjahu oznámil žalobu na The New York Times za reportáž o násilí na uvězněných Palestincích

ČTK

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek oznámil podání žaloby na americký deník The New York Times (NYT) kvůli reportáži o rozsáhlém sexuálním násilí, kterého se podle článku dopouští izraelští policisté a dozorci na palestinských vězních. Úřad izraelského premiéra ve čtvrtek označil reportáž za jednu z nejhorších lží namířených proti státu Izrael.

Autor reportáže Nicholas Kristof tvrdí, že o sexuálním násilí v izraelských věznicích mluvil s bývalými palestinskými vězni, obhájci lidských práv či bývalým zaměstnancem v ošetřovně v jedné izraelské věznici. Palestinci ve svých svědectví mluvili o "rozsáhlém sexuálním násilí Izraelců proti mužům, ženám i dětem páchaném vojáky, osadníky, vedoucími výslechů z kontrarozvědky Šin Bet a především vězeňskými dozorci".

To, že palestinští vězni čelí v izraelských věznicích často sexuálnímu násilí, potvrdili i představitelé nevládních organizací či nejmenovaný bývalý zaměstnanec na ošetřovně ve věznici. Ten popsal situaci, kdy "normální, docela běžní lidé" se dopouští násilí jen pro své potěšení. "Nejsou důkazy, že izraelští vůdci nařídili znásilňovat (vězně)," napsal Kristof. Poukázal na loňskou zprávu OSN, podle které se sexuální násilí stalo běžnou součástí chování izraelského bezpečnostního aparátu proti Palestincům.

Úřad izraelského premiéra označil reportáž za "jednu z nejstrašnějších a nejvíce zkreslujících lží vydaných proti Státu Izrael v moderním tisku". Úřad oznámil, že Netanjahu a izraelský ministr zahraničí Gideon Saar nařídili provést kroky k podání "žaloby kvůli pomluvě na The New York Times".

Za nelidské zacházení a mučení ve věznicích kritizuje Izrael také organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Ta mimo jiné cituje zprávu Výboru OSN proti mučení, podle které se izraelské bezpečnostní složky dopouští na Palestincích "organizovaného a rozsáhlého mučení a špatného zacházení".

Netanjahu NYT a další mezinárodní média kritizoval během izraelského tažení v Pásmu Gazy z jednostrannosti a neověřeného přebírání informací od Hamásu. Od začátku války v říjnu 2023 Izrael do Pásma Gazy zahraniční novináře nepouští s výjimkou cest organizovaných izraelskou armádou.

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak se chce odvolat proti vazbě nařízené protikorupčním soudem. Jermak podle médií uvedl, že na kauci nemá peníze.
