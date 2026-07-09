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Zahraničí

Netanjahu musí počkat. Hegseth nečekaně odvolal cestu do Izraele

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Americký ministr války Pete Hegseth zrušil na poslední chvíli plánovanou návštěvu Izraele, kde se měl sejít se současným premiérem Benjaminem Netanjahuem a ministrem obrany Israelem Katzem. Ve středu o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na zdroje, které si nepřály být jmenovány.

Americký ministr obrany Pete Hegseth.
Americký ministr obrany Pete Hegseth.Foto: REUTERS – Stoyan Nenov
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Hlavními body návštěvy měly nepochybně být debaty o možnosti poskytnout Turecku stíhačky páté generace F35 Lightning II, proti čemuž Jeruzalém silně protestuje, a potenciálním míru s Libanonem.

Netanjahuova vláda má katastrofální vztahy s Ankarou, které se dramaticky zhoršily po invazi do Gazy v důsledku útoků z října 2023, při kterých zahynulo 1200 obyvatel Izraele. Ministr zahraničí Turecka dokonce označil současný Izrael za mezinárodní hrozbu.

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Není jasné, proč byla návštěva zrušena, ve středu byl ministr Hegseth v Ankaře společně s prezidentem Trumpem na summitu NATO. Šéf Bílého domu mezitím označil íránské vedení za šílence poté, co Teherán zaútočil na základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Nutno dodat, že se jednalo o reakci na předchozí americké útoky.

Prezident Trump dále v Ankaře prohlásil, že už ho nebaví vyjednávat s Teheránem, a nevyloučil další útoky či přímo obsazení klíčového ostrova Chárg, kde se nachází hlavní terminál pro zpracovávání nafty.

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Podle dostupných informací jednání mezi Íránem a Spojenými státy uvízla na problematice izraelských akcí v Gaze a Libanonu. Írán trvá na tom, aby Izrael ukončil vojenskou intervenci v Gaze a stáhl se z jižního Libanonu. Izrael toto odmítá a argumentuje, že oblast je nestabilní a plná teroristů z Hamásu a Hizballáhu. Izrael proto zdůraznil, že ve vojenských akcích proti teroristické skupině Hizballáh bude pokračovat.

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Na summitu v Ankaře Trump vyjádřil frustraci nad spojenci z NATO a především neochotu některých evropských zemí zapojit se do konfliktu. Tento spor už měl v Evropě negativní důsledky, kupříkladu byl zrušen transfer systémů Tomahawk do Německa. Navzdory tomu současný šéf NATO Mark Rutte útoky na Írán obhajoval a obvinil tamější politické vedení z porušování příměří.

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Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce, řekl nečekaně ve středu americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře.

„S parchanty nevyjednávám.“ Trump šokoval náhlým útokem na Írán, další má následovat | Video: Reuters
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