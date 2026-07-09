Netanjahu musí počkat. Hegseth nečekaně odvolal cestu do Izraele

Americký ministr války Pete Hegseth zrušil na poslední chvíli plánovanou návštěvu Izraele, kde se měl sejít se současným premiérem Benjaminem Netanjahuem a ministrem obrany Israelem Katzem. Ve středu o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na zdroje, které si nepřály být jmenovány.
Hlavními body návštěvy měly nepochybně být debaty o možnosti poskytnout Turecku stíhačky páté generace F35 Lightning II, proti čemuž Jeruzalém silně protestuje, a potenciálním míru s Libanonem.
Netanjahuova vláda má katastrofální vztahy s Ankarou, které se dramaticky zhoršily po invazi do Gazy v důsledku útoků z října 2023, při kterých zahynulo 1200 obyvatel Izraele. Ministr zahraničí Turecka dokonce označil současný Izrael za mezinárodní hrozbu.
Není jasné, proč byla návštěva zrušena, ve středu byl ministr Hegseth v Ankaře společně s prezidentem Trumpem na summitu NATO. Šéf Bílého domu mezitím označil íránské vedení za šílence poté, co Teherán zaútočil na základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Nutno dodat, že se jednalo o reakci na předchozí americké útoky.
Prezident Trump dále v Ankaře prohlásil, že už ho nebaví vyjednávat s Teheránem, a nevyloučil další útoky či přímo obsazení klíčového ostrova Chárg, kde se nachází hlavní terminál pro zpracovávání nafty.
Podle dostupných informací jednání mezi Íránem a Spojenými státy uvízla na problematice izraelských akcí v Gaze a Libanonu. Írán trvá na tom, aby Izrael ukončil vojenskou intervenci v Gaze a stáhl se z jižního Libanonu. Izrael toto odmítá a argumentuje, že oblast je nestabilní a plná teroristů z Hamásu a Hizballáhu. Izrael proto zdůraznil, že ve vojenských akcích proti teroristické skupině Hizballáh bude pokračovat.
Na summitu v Ankaře Trump vyjádřil frustraci nad spojenci z NATO a především neochotu některých evropských zemí zapojit se do konfliktu. Tento spor už měl v Evropě negativní důsledky, kupříkladu byl zrušen transfer systémů Tomahawk do Německa. Navzdory tomu současný šéf NATO Mark Rutte útoky na Írán obhajoval a obvinil tamější politické vedení z porušování příměří.
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