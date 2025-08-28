Zahraničí

Netanjahu hovořil před izraelskými drúzy o vzniku demilitarizované zóny v Sýrii

před 1 hodinou
Izraelská vláda jedná o vytvoření demilitarizované zóny na jihu Sýrie a o vzniku humanitárního koridoru do oblasti města Suvajda a jeho okolí obývaného drúzy. Ve čtvrtek to řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu na setkání se zástupci drúzů žijících v Izraeli, píše agentura AFP. Video ze setkání zveřejnila premiérova kancelář.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. | Foto: Ronen Zvulun

Setkání se podle serveru The Times of Israel uskutečnilo ve městě Džúlis, sídle vůdce izraelských drúzů Muvaffaka Tarífa, kde izraelští drúzové vytvořili své velitelství pro akce na pomoc syrským drúzům.

V polovině července propukly v jižní Sýrii střety mezi drúzskými milicemi, beduínskými ozbrojenci a příslušníky syrských bezpečnostních složek. Střety přerostly v sektářské násilí, v jehož důsledky zahynuly také stovky drúzských civilistů.

Do konfliktu se vzdušnými údery zapojila i izraelská armáda s odůvodněním, že se snaží chránit drúzskou komunitu. Izraelští drúzové opakovaně vyzývali k ochraně svých souvěrců a někteří z nich se chtěli vojensky sami zapojit.

Drúzové jsou náboženská menšina, která má kořeny v šíitském směru islámu a žije zejména v Sýrii, kde tvoří asi tři procenta populace, v Libanonu a také v Izraeli, kde žije okolo 150 tisíc drúzů. Izraelští drúzové jsou loajální k izraelskému státu a slouží v jeho armádě.

Syrská agentura SANA v minulých dnech informovala o setkání syrského ministra zahraničí Asaada Šíbáního s izraelskou delegací v Paříži 19. srpna, při němž se jednalo i o "otázkách souvisejících s posílením stability v regionu a na jihu Sýrie". Izrael podle AFP toto setkání zatím oficiálně nepotvrdil. Podle agentury je dnešní Netanjahuovo prohlášení nepřímým potvrzení těchto jednání.

 
