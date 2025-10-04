Netanjahu doufá, že ohlásí osvobození rukojmích v příštích dnech

Netanjahu řekl, že doufá, že v příštích dnech oznámí "návrat všech rukojmích, živých a mrtvých". Izrael vyšle do Egypta svou delegaci, aby dojednala technické podmínky předání. "Naším cílem je omezit tato jednání na několik málo dnů," řekl izraelský premiér.
Hamás v pátek souhlasil s propuštěním všech izraelských rukojmích podle návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hnutí dodalo, že o detailech operace chce jednat. Termín 72 hodin uvedený v Trumpově návrhu pro předání ovšem jeden z vysokých představitelů Hamásu označil za nereálný. Samotný Trump dnes uvedl, že Hamásu nebude tolerovat zpoždění.
Podle Netanjahua přistoupil Hamás na předání rukojmích kvůli vojenskému a diplomatickému tlaku, kterému čelil. Premiér také řekl, že izraelská armáda se přemístí do stanovišť, odkud bude mít stále pod kontrolou Pásmo Gazy. Ve druhé fázi dohody Izrael trvá na tom, že Hamás se musí vzdát zbraní a že Pásmo Gazy bude demilitarizované. To však palestinské hnutí nyní odmítá.
Netanjahu musí čelit nespokojenosti krajně pravicových ministrů ve své vládě. Některé opoziční síly ale uskutečnění Trumpova plánu a jednání o předání rukojmí vyjádřily podporu.
Podle serveru The Times of Israel egyptské ministerstvo zahraničí oznámilo, že nepřímá jednání začnou v Káhiře v pondělí. Některá média dříve psala, že rozhovory odstartují již v neděli.