Zahraničí

Netanjahu doufá, že ohlásí osvobození rukojmích v příštích dnech

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce v příštích dnech dosáhnout osvobození izraelských rukojmích zadržovaných palestinským teroristickým hnutím Hamás. Prohlásil to v sobotu večer v televizním projevu. Jednání o uskutečnění předání by podle něj měla trvat několik málo dnů. Podle egyptského ministerstva zahraničí nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem začnou v pondělí v Káhiře.
Podle Netanjahua přistoupil Hamás na předání rukojmích kvůli vojenskému a diplomatickému tlaku, kterému čelil.
Podle Netanjahua přistoupil Hamás na předání rukojmích kvůli vojenskému a diplomatickému tlaku, kterému čelil. | Foto: Ronen Zvulun

Netanjahu řekl, že doufá, že v příštích dnech oznámí "návrat všech rukojmích, živých a mrtvých". Izrael vyšle do Egypta svou delegaci, aby dojednala technické podmínky předání. "Naším cílem je omezit tato jednání na několik málo dnů," řekl izraelský premiér.

Související

"Hamás musí jednat rychle." Trump tlačí na brzké propuštění izraelských rukojmích

USA, Donald Trump

Hamás v pátek souhlasil s propuštěním všech izraelských rukojmích podle návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hnutí dodalo, že o detailech operace chce jednat. Termín 72 hodin uvedený v Trumpově návrhu pro předání ovšem jeden z vysokých představitelů Hamásu označil za nereálný. Samotný Trump dnes uvedl, že Hamásu nebude tolerovat zpoždění.

Podle Netanjahua přistoupil Hamás na předání rukojmích kvůli vojenskému a diplomatickému tlaku, kterému čelil. Premiér také řekl, že izraelská armáda se přemístí do stanovišť, odkud bude mít stále pod kontrolou Pásmo Gazy. Ve druhé fázi dohody Izrael trvá na tom, že Hamás se musí vzdát zbraní a že Pásmo Gazy bude demilitarizované. To však palestinské hnutí nyní odmítá.

Související

Hamás je připraven na mír, zastavte bombardování, vyzval Trump Izrael

Benjamin Netanjahu, Donald Trump, USA, Izrael

Netanjahu musí čelit nespokojenosti krajně pravicových ministrů ve své vládě. Některé opoziční síly ale uskutečnění Trumpova plánu a jednání o předání rukojmí vyjádřily podporu.

Podle serveru The Times of Israel egyptské ministerstvo zahraničí oznámilo, že nepřímá jednání začnou v Káhiře v pondělí. Některá média dříve psala, že rozhovory odstartují již v neděli.

 
Mohlo by vás zajímat

Německý politolog: Pozoruhodně dobrý výsledek ANO má dva důvody

Německý politolog: Pozoruhodně dobrý výsledek ANO má dva důvody

Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Masové protesty v Tbilisi rozehnala policie. Gruzínský sen slaví další vítězství

Masové protesty v Tbilisi rozehnala policie. Gruzínský sen slaví další vítězství

V maďarském městě Pécs se navzdory zákazu úřadů konal pochod hrdosti Pécs Pride

V maďarském městě Pécs se navzdory zákazu úřadů konal pochod hrdosti Pécs Pride
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Hamás Gaza Benjamin Netanjahu rukojmí válka příměří gaza palestina

Právě se děje

před 1 minutou
Posílali nás do Moskvy a Ukrajinu odírají, tvrdí Havlíček. O koalici se už jedná

Posílali nás do Moskvy a Ukrajinu odírají, tvrdí Havlíček. O koalici se už jedná

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček potvrdil, že momentálně vyjednávají s Motoristy a SPD. Na čem se shodnou?
před 47 minutami
Německý politolog: Pozoruhodně dobrý výsledek ANO má dva důvody

Německý politolog: Pozoruhodně dobrý výsledek ANO má dva důvody

"Je to takový paradox těchto voleb, že Babiš dosáhl působivého vítězství, ale přesto stojí před výzvou, jak najít většinu," řekl německý politolog.
Aktualizováno před 48 minutami
Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Podle organizátorů jen v Barceloně demonstrovalo proti genocidě Palestinců v Pásmu Gazy na 300 tisíc lidí, píše agentura EFE.
před 1 hodinou
Netanjahu doufá, že ohlásí osvobození rukojmích v příštích dnech

Netanjahu doufá, že ohlásí osvobození rukojmích v příštích dnech

Podle egyptského ministerstva zahraničí nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem začnou v pondělí v Káhiře.
před 1 hodinou
Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

Kolik procent hlasů získaly strany, hnutí či koalice ve sněmovních volbách v roce 2025 v jednotlivých okrscích? Jak dopadly volby ve vaší ulici?
Aktualizováno před 1 hodinou
Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Šéfka Trikolory Zuzana Majerová, šéf PRO Jindřich Rajchl a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou dle propočtů novými poslanci hnutí SPD.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiš odjel ze štábu. Okamura s Turkem potvrdili, že se chystá noční schůzka

ŽIVĚ
Babiš odjel ze štábu. Okamura s Turkem potvrdili, že se chystá noční schůzka

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
Další zprávy