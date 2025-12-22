Přeskočit na obsah
Zahraničí

Netanjahu bude s Trumpem hovořit o Íránu a další fázi plánu pro Gazu

ČTK

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí uvedl, že příští týden bude s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jednat o íránských jaderných aktivitách i o další fázi Trumpova mírového plánu pro Pásmo Gazy. Informuje o tom agentura Reuters.

Benjamin Netanjahu a Donald Trump
Benjamin Netanjahu a Donald Trump.Foto: Reuters
Netanjahu v pondělí na společné tiskové konferenci s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a kyperským prezidentem Nikosem Christodulidisem v Jeruzalémě řekl, že Izrael ví, že Írán v poslední době prováděl "cvičení", aniž by je blíže popsal. Íránská média dříve v pondělí uvedla, že Írán v několika městech provedl raketová cvičení, podle Reuters již podruhé za poslední měsíc.

Západní mocnosti pokládají íránský balistický arzenál za konvenční vojenskou hrozbu pro Blízký východ, ale také za možný nástroj k odpalu jaderných zbraní, pokud by je Írán vyvinul. Teherán dlouhodobě tvrdí, že o jadernou bombu neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

Vztahy mezi Izraelem, Řeckem a Kyprem v uplynulých deseti letech zesílily, což je podle Reuters dáno mimo jiné sdílenými obavami z rostoucího tureckého vlivu v regionu.

Netanjahu uvedl, že i přes "významné úspěchy" během červnové dvanáctidenní války s Íránem zůstávají základní očekávání Izraele a Spojených států vůči Íránu stejná - mimo jiné požadavek na snížení úrovně obohacování uranu. Při tomto obohacování se v uranu zvyšuje podíl izotopu 235, který je klíčový pro jaderné štěpení a jehož zvýšená koncentrace je předpokladem pro výrobu jaderné bomby.

"Samozřejmě to bude jedním z témat našich jednání," řekl izraelský premiér k plánované schůzce s Trumpem příští týden. "O konfrontaci s Íránem neusilujeme, naším cílem je stabilita, prosperita a mír," dodal.

Podle Netanjahua se jeho rozhovory s Trumpem ve Washingtonu zaměří především na přechod k další fázi Trumpova plánu pro Gazu a na řešení situace kolem libanonského militantního hnutí Hizballáh, které je podporováno Íránem. Netanjahu v této souvislosti uvedl, že Izrael si přeje "stabilní a svrchovaný Libanon" a také, aby jemenští Íránem podporované povstalci Húsíové neútočili na obchodní lodě.

Se svým řeckým a kyperským protějškem se Netanjahu dohodl na prohloubení bezpečnostní spolupráce. Zmínil také iniciativu tří zemí, jejímž cílem je propojit Indii s Evropou přes Blízký východ po moři a železnicí.

Christodulidis projekty popsal jako vytvoření "jihovýchodní brány, která spojí Evropu s Blízkým východem a dalšími regiony". Lídři také uvedli, že se budou snažit pokročit v projektu podmořského elektrického kabelu, jenž má propojit jejich energetické sítě s Evropou a Arabským poloostrovem.

Mitsotakis podle Reuters poznamenal, že Řecko je vstupní branou pro zkapalněný zemní plyn. "Je to nové energetické centrum jihovýchodní Evropy," řekl s tím, že propojovací projekty zůstávají klíčovou prioritou všech tří zemí.

volodymyr zelenskyj ukrajina
volodymyr zelenskyj ukrajina
volodymyr zelenskyj ukrajina

ŽIVĚRusko chystá rozsáhlé útoky o vánočních svátcích, varoval Zelenský

Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří a zjevně se připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky, varoval dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Za klíčové podle ukrajinských médií označil posílení protivzdušné obrany. "Je v jejich povaze provést masivní útok na naše Vánoce. Uvědomujeme si, že v těchto dnech mohou podniknout rozsáhlé útoky.

okamura
okamura
okamura

ŽIVĚMinisterstvo obrany má připravit ukončení své role v muniční iniciativě

Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání SPD to novinářům řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels
FILE PHOTO: FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels
FILE PHOTO: FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels

Brusel odmítl českou státní podporu pro provozovatele digitálního vysílání DTT

Evropská komise v pondělí oznámila, že plánovaná česká státní podpora provozovatelům pozemního digitálního televizního vysílání (DTT) odporuje právu Evropské unie. Záměr, který Brusel prověřoval několik let, měl vést k vyplacení zhruba 473 milionů korun České televizi, Českým radiokomunikacím a společnosti Digital Broadcasting. Evropská komise tvrdí, že pomoc nebyla během jejího šetření vyplacena.

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj, summit, Bílý dům, Washington, Steve Witkoff
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj, summit, Bílý dům, Washington, Steve Witkoff
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj, summit, Bílý dům, Washington, Steve Witkoff

"Přijeďte sám, žádný tlumočník ani CIA." Jak si Putin pozval Witkoffa

„Je to fajn chlapík, ale o Rusku nevěděl zhola nic,“ tvrdil před týdnem americký prezident Donald Trump o svém zvláštním vyslanci Stevu Witkoffovi. Ten se do Ruska za poslední rok podíval šestkrát. Jednání s Kremlem však často probíhala podezřele nestandardně. Podle amerického deníku Wall Street Journal to byl ruský prezident Vladimir Putin, kdo si Witkoffa vybral k vyjednávání.

