„Nestojí ani za komentář.“ Kimova sestra odpálkovala vstřícného Trumpa

Trumpovo gesto dobré vůle vůči severokorejskému režimu se nesetkalo s příliš vřelou reakcí. Washington kvůli snaze obnovit dialog s Kim Čong-unem zkrátil společné vojenské cvičení s Jižní Koreou. Kimova sestra Jo-čong však vzkázala, že takový krok nestojí ani za komentář. Zároveň zpochybnila Trumpovo tvrzení, že by byl s jejím bratrem v kontaktu.
„Zkrácení cvičení nestojí za pozornost ani komentář, protože se nic zásadního nezměnilo,“ uvedla ve středu večer Kim Jo-čong, sestra severokorejského vůdce a jedna z nejmocnějších postav tamního režimu.
Podle ní zůstávají vojenské manévry „provokativní a agresivní“ bez ohledu na to, jak dlouho potrvají nebo kolik vojáků se do nich zapojí. „Pokud to Spojené státy považují za nějaké gesto dobré vůle, nedostane se jim odpovědi, kterou si přejí,“ varovala.
Zároveň popřela Trumpovo tvrzení, že by byl v poslední době s jejím bratrem v kontaktu. Poznamenala nicméně, že vztah obou státníků zůstává „vynikající“.
„Náš nejvyšší představitel má k Trumpovi osobně dobré vzpomínky a chová k němu sympatie,“ uvedla Kim Jo-čong. Jedním dechem však zdůraznila, že nepřátelská politika Washingtonu se nijak nezměnila.
Trumpův ústupek zaskočil i Jihokorejce
Slova Kim Jo-čong přišla v reakci na rozhodnutí Washingtonu zkrátit letošní cvičení Ulchi Freedom Shield. To začalo v pondělí a původně mělo trvat jedenáct dní. Spojené státy a Jižní Korea však ve středu oznámily, že skončí o šest dní dříve.
Náhlá změna zaskočila i Soul. Jihokorejský ministr zahraničí ve středu před poslanci přiznal, že vláda s předčasným ukončením cvičení nepočítala.
Trump své rozhodnutí vysvětloval snahou o zlepšení vztahů s Pchjongjangem. „Pořádali jsme obrovské válečné cvičení. Myslel jsem, že by to bylo velmi urážlivé vůči někomu, kdo se během mého funkčního období, upřímně řečeno, choval velmi dobře,“ komentoval krok americký prezident.
Jihokorejská opoziční konzervativní strana však varovala, že podobný postup vůči tajemnému stalinskému skanzenu může oslabit spojenectví obou zemí. „Skutečnost, že už probíhající cvičení může být změněno jediným rozkazem amerického prezidenta, nesmíme brát na lehkou váhu,“ prohlásil její mluvčí.
Trump se chce znovu setkat s Kimem
Zkrácení vojenského cvičení zapadá do širší snahy Donalda Trumpa o obnovení dialogu s Kim Čong-unem. Během svého prvního mandátu se s ním osobně setkal hned třikrát ve snaze dosáhnout dohody o jaderném odzbrojení Severní Koreje.
Jednání však nakonec zkrachovala a Trump se nyní snaží vazby znovu nastartovat. Podle deníku The Wall Street Journal tlačí na své poradce, aby se pokusili setkání obou lídrů připravit už na podzim.
Trump navíc tvrdí, že se severokorejským vůdcem byl v poslední době v kontaktu a že Kim reagoval na jeho snahy „velmi pozitivně“. Kimova sestra však jakoukoliv současnou komunikaci popírá.
Proti Trumpovi stojí jiná Severní Korea
Případné setkání obou lídrů by se odehrávalo za podstatně jiných podmínek než před osmi lety, přičemž Severní Korea je totiž dnes ve značně silnější pozici. Sám Trump připustil, že režim nyní disponuje arzenálem „57 velmi silných jaderných zbraní“.
Pchjongjang navíc navázal úzké strategické partnerství s Moskvou. Do války na Ukrajině posílá vojáky i zbraně, za což od Ruska získává finance a pokročilé vojenské technologie.
Ostatně i Kim Jo-čong ve svém prohlášení zmínila Rusko hned pětkrát a potvrdila plnou podporu jeho krokům na Ukrajině. Odmítla také tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který uvedl, že Severní Korea připravuje vyslání dalších 50 tisíc vojáků na ruskou frontu.
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