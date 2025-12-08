"Nestihl jsem poznat život." Dvacetiletý voják popisuje děsivý únik před smrtí

Broškov je jedním ze stovek mladíků z věkové skupiny 18-24 let, kteří se letos přihlásili jako dobrovolníci do bojů na Ukrajině. Nalákala je vysoká výplata a výhody, které nabízela náborová kampaň zaměřená na mladé, jejímž cílem bylo občerstvit zestárlé a vyčerpané ukrajinské ozbrojené síly.
Agentura Reuters sledovala osudy Broškova a deseti jeho kamarádů, kteří patřili mezi několik desítek rekrutů. Mladí muži na jaře absolvovali intenzivní výcvik, než byli nasazeni na frontu.
Žádný z těchto 11 mužů už nebojuje. Čtyři utrpěli zranění, tři se pohřešují, dva dezertovali, jeden onemocněl a poslední spáchal sebevraždu, jak vyplývá z rozhovorů s vojáky, jejich příbuznými a z vládních záznamů.
Broškov novinářům popsal, jak se "podíval smrti do očí". V červnu ležel v Doněcké oblasti s prostřelenýma nohama a připravoval se na nejhorší. "Nebál jsem se smrti. Bál jsem se, že už nikdy neuvidím svou ženu a dítě," zavzpomínal na situaci, kdy několik metrů nad ním kroužil ruský dron s výbušninami, připravený vypustit svůj náklad.
Než ale stačil zaútočit, jeden z jeho kamarádů bezpilotní letoun sestřelil a nejspíš mu tak zachránil život. Broškovův nejlepší přítel a spolubojovník Jevhen Juščenko takové štěstí neměl.
Pětadvacetiletý mladík se pohřešuje od poloviny července, odkdy se jeho sestra Alina snaží přijít na to, co se stalo. Připojila se tak k tisícům dalších Ukrajinců, jejichž příbuzní se pohřešují.
"Mnozí říkají, že zemřel. Sdílí informace, že zemřel nebo že je v zajetí," popsala Alina, která se koncem října zúčastnila shromáždění na hlavním náměstí v Kyjevě, aby upozornila na pohřešované vojáky.
Broškov se s Juščenkem sblížil ve výcvikovém táboře, stejně jako s 23letým bývalým restauratérem, který si říká Kuzma. Vojáci trénovali boj zblízka, simulaci s drony, cvičili, aby měli fyzičku, a účastnili se psychologické přípravy. Instruktoři prověření bojem apelovali na to, aby se vojáci vzdali osobních tužeb a spojili se jako jedna bojová síla.
Mladí rekruti si s blížícím nasazením na frontě postupně přestali stěžovat. Naučili se bez otázek poslouchat rozkazy. "Dostaneš rozkaz, tak ho splníš," řekl Broškov. Na frontu se vojáci dostali v polovině června.
Později se Broškov a Kuzma opět setkali, tentokrát v nemocnici v Oděse. Na Kuzmu hned na počátku jeho bojového nasazení zaútočil ruský dron a v nemocnici se ocitl s rozsáhlými stehy na přední části břicha. Broškov zase potřeboval k pohybu invalidní vozík. "Jsme dva invalidé z věkové skupiny 18 až 24," žertoval později ukrajinský voják.
Broškov se stále zotavuje ze svých zranění, má problémy se spánkem, bolestmi nohou a nočními můrami. "Jen existuju, necítím se jako člověk, neprožívám radost. Mám radost jen ze svého dítěte," popsal svůj stav s tím, že ale rozhodnutí nelituje a šel by na frontu bojovat znovu.
Náborová kampaň dobrovolníkům nabídla měsíční plat ve výši až 2900 dolarů (necelých 60 tisíc korun), bonus 24 tisíc dolarů (asi 496 tisíc korun) a bezúročnou hypotéku.
Do armády se tak dostali mladí muži, na které se na Ukrajině nevztahovala mobilizace. Ta původně platila pro muže starší 27 let a loni se věková hranice snížila na 25 let, protože stát se snažil ušetřit mladší generaci, která je pro poválečnou budoucnost země zásadní.