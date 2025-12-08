Zahraničí

"Nestihl jsem poznat život." Dvacetiletý voják popisuje děsivý únik před smrtí

Michaela Lišková Reuters Michaela Lišková, Reuters
před 38 minutami
Dvacetiletý Pavlo Broškov v březnu vstoupil do ukrajinské armády. Toužil bránit svou zemi a vydělat si zároveň velké peníze. Chtěl za ně koupit dům pro svou ženu a malou dceru. O tři měsíce později zůstal zraněný mladík bezvládně ležet na bojišti.
"Jen existuju, necítím se jako člověk, neprožívám radost," říká zraněný ukrajinský voják | Video: Reuters

Broškov je jedním ze stovek mladíků z věkové skupiny 18-24 let, kteří se letos přihlásili jako dobrovolníci do bojů na Ukrajině. Nalákala je vysoká výplata a výhody, které nabízela náborová kampaň zaměřená na mladé, jejímž cílem bylo  občerstvit zestárlé a vyčerpané ukrajinské ozbrojené síly.

Agentura Reuters sledovala osudy Broškova a deseti jeho kamarádů, kteří patřili mezi několik desítek rekrutů. Mladí muži na jaře absolvovali intenzivní výcvik, než byli nasazeni na frontu.

Žádný z těchto 11 mužů už nebojuje. Čtyři utrpěli zranění, tři se pohřešují, dva dezertovali, jeden onemocněl a poslední spáchal sebevraždu, jak vyplývá z rozhovorů s vojáky, jejich příbuznými a z vládních záznamů.

Broškov novinářům popsal, jak se "podíval smrti do očí". V červnu ležel v Doněcké oblasti s prostřelenýma nohama a připravoval se na nejhorší. "Nebál jsem se smrti. Bál jsem se, že už nikdy neuvidím svou ženu a dítě," zavzpomínal na situaci, kdy několik metrů nad ním kroužil ruský dron s výbušninami, připravený vypustit svůj náklad.

Než ale stačil zaútočit, jeden z jeho kamarádů bezpilotní letoun sestřelil a nejspíš mu tak zachránil život. Broškovův nejlepší přítel a spolubojovník Jevhen Juščenko takové štěstí neměl.

Pětadvacetiletý mladík se pohřešuje od poloviny července, odkdy se jeho sestra Alina snaží přijít na to, co se stalo. Připojila se tak k tisícům dalších Ukrajinců, jejichž příbuzní se pohřešují.

"Mnozí říkají, že zemřel. Sdílí informace, že zemřel nebo že je v zajetí," popsala Alina, která se koncem října zúčastnila shromáždění na hlavním náměstí v Kyjevě, aby upozornila na pohřešované vojáky. 

Broškov se s Juščenkem sblížil ve výcvikovém táboře, stejně jako s 23letým bývalým restauratérem, který si říká Kuzma. Vojáci trénovali boj zblízka, simulaci s drony, cvičili, aby měli fyzičku, a účastnili se psychologické přípravy. Instruktoři prověření bojem apelovali na to, aby se vojáci vzdali osobních tužeb a spojili se jako jedna bojová síla.

Mladí rekruti si s blížícím nasazením na frontě postupně přestali stěžovat. Naučili se bez otázek poslouchat rozkazy. "Dostaneš rozkaz, tak ho splníš," řekl Broškov. Na frontu se vojáci dostali v polovině června. 

Později se Broškov a Kuzma opět setkali, tentokrát v nemocnici v Oděse. Na Kuzmu hned na počátku jeho bojového nasazení zaútočil ruský dron a v nemocnici se ocitl s rozsáhlými stehy na přední části břicha. Broškov zase potřeboval k pohybu invalidní vozík. "Jsme dva invalidé z věkové skupiny 18 až 24," žertoval později ukrajinský voják.

Broškov se stále zotavuje ze svých zranění, má problémy se spánkem, bolestmi nohou a nočními můrami. "Jen existuju, necítím se jako člověk, neprožívám radost. Mám radost jen ze svého dítěte," popsal svůj stav s tím, že ale rozhodnutí nelituje a šel by na frontu bojovat znovu.

Náborová kampaň dobrovolníkům nabídla měsíční plat ve výši až 2900 dolarů (necelých 60 tisíc korun), bonus 24 tisíc dolarů (asi 496 tisíc korun) a bezúročnou hypotéku.

Do armády se tak dostali mladí muži, na které se na Ukrajině nevztahovala mobilizace. Ta původně platila pro muže starší 27 let a loni se věková hranice snížila na 25 let, protože stát se snažil ušetřit mladší generaci, která je pro poválečnou budoucnost země zásadní. 

"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10 : 1 (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Vlastislav Bříza | Video: Tým Spotlight
 
