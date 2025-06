Kreml šokoval senzační zprávou o Putinovi. Zdroje vylíčily "thriller v helikoptéře"

Když ruský prezident Vladimir Putin v polovině května navštívil ruskou Kurskou oblast, jeho vrtulník se podle informací Kremlu "dostal pod palbu ukrajinských bezpilotních letounů". A přesně tak to Kreml zamýšlel. List The Moscow Times mluvil se čtyřmi ruskými funkcionáři o detailech souvisejících s Putinovou bezpečností.

Putin v květnu poprvé od vyhnání ukrajinských sil z Ruska cestoval do Kurské oblasti. Ministerstvo obrany poté uvedlo, že se vrtulník, ve kterém se prezident nacházel, dostal do epicentra masivního útoku ukrajinských dronů. Ruské státní televizi to řekl velitel ruské letecké divize Jurij Daškin, který dodal, že všechny útoky byly při cestě, během níž Putin hovořil s dobrovolníky a navštívil rozestavěnou jadernou elektrárnu Kursk-2, odrazeny.

Zatímco obyčejní Rusové nadále nesou těžké důsledky Putinovy války, Kreml a bezpečnostní služby zinscenovaly útok dronů jako PR trik, aby přesvědčily veřejnost, že i Putin se obětuje pro svou zemi. Serveru The Moscow Times to potvrdili čtyři současní a bývalí ruští úředníci.

K tomuto kroku se Kreml podle zdrojů uchýlil, aby "uklidnil veřejnost". "Od oslav Dne vítězství 9. května dochází stále častěji k náletům ukrajinských bezpilotních letounů, bezprecedentnímu rušení letů na ruských letištích či výpadkům mobilního internetu. V té době mohla ukázka toho, že je Putin 'připraven osobně riskovat život' při výkonu svých oficiálních povinností, zmírnit nespokojenost Rusů," uvedl jeden z funkcionářů.

Podle jednoho ze zdrojů chtěl Kreml svým občanům sdělit něco jako: "Vážení Rusové, podívejte se. Sám prezident Putin trpí, trápí se, a dokonce riskuje vlastní život. Vaše problémy jsou maličkosti. Musíte zatnout zuby a vydržet."

I když Putin skutečně cestoval do Kurské oblasti vrtulníkem a tento region reálně je pravidelně terčem ukrajinských útoků, úředníci se shodli na tom, že Putinova bezpečnost je vždy zajištěna na nejvyšší úrovni. "Nikdo by nikdy nedopustil takovou zločinnou nedbalost. Nestalo by se to ani v noční můře," řekl jeden z vládních úředníků, který je obeznámený s prezidentovou bezpečností.

"Ve skutečnosti to není tak, že by Putin chtěl riskovat. To, co hlasitě vykřikujeme v televizi, je jen naoko. Naopak, přijímá se stále více opatření k zajištění šéfovy bezpečnosti," dodal další úředník, který pracoval ve vládě i v Kremlu.

Několik ruských představitelů, kteří letos Putina doprovázeli na veřejných akcích, popsalo starost o jeho bezpečnost jako "nadstandardní", s přísnými kontrolami na vše od cestovních tras až po zdravotní stav lidí, kteří ho doprovázejí.

Ministerstvo obrany tedy využilo státní média k šíření senzačního prohlášení, že prezidentský vrtulník byl údajně "v epicentru odrážení masivního útoku nepřátelských dronů". Putinova cesta se ale konala v přísném utajení a Kreml ji potvrdil až po jeho návratu do Moskvy.

O údajném útoku na Putinův vrtulník se ve své reportáži z cesty zmínil i reportér listu Kommersant Andrej Kolesnikov, dlouholetý člen kremelského tiskového štábu. Jak ale zjistil list The Moscow Times, Kolesnikov v Kurské oblasti vůbec nebyl. Jeho článek vycházel ze zpráv z druhé ruky. Novinář zároveň v textu poznamenal jen to, že viděl "ukrajinské vojenské drony na videozáznamech".

Na tuto cestu s Putinem nebyl pozván kremelský tiskový odbor ani obvyklý tým profesionálních kameramanů Kremlu. Podle dvou zdrojů obeznámených s návštěvou se o natáčení staraly jiné osoby, včetně nejméně jednoho bezpečnostního důstojníka.

Na prezidentově ochraně se při každé cestě podílejí stovky příslušníků různých složek, včetně Prezidentské bezpečnostní služby (SBP), Federální služby bezpečnosti (FSB), národní gardy a ministerstva vnitra. K utajení pohybu prezidenta jsou nasazeny záložní kolony, paralelní trasy, specializované vybavení i falešná letadla.

Putin cestuje tak tajně, že ani pracovníci zpravodajských služeb často nevědí, kde se přesně nachází, uvedl Vitalij Brižatyj, bývalý důstojník Federální gardové služby (FSO), který opustil Rusko po invazi na Ukrajinu. "Nedůvěřuje ani svým vlastním lidem z bezpečnostních služeb. Důvěřuje pouze svému nejbližšímu okolí," popsal.

Putinovy cesty jsou plánované měsíce dopředu a bezpečnostní pracovníci podrobně kontrolují každé možné místo a trasu. Putin nikdy nelétá sám, zejména ne do blízkosti bojových zón. Dokonce i na "civilních" cestách, které nesouvisejí s válkou, prezidentské letadlo obvykle doprovází vojenské stíhačky.

"Pokud by se to všechno skutečně stalo, pak by prezidentovi nehrozilo nebezpečí jen od nepřátelských dronů. Existovalo by reálné nebezpečí, že by jeho vrtulník mohl být omylem sestřelen i ruskou protivzdušnou obranou," uvedl jeden z ruských úředníků.

Vojenský expert Ivan Stupak, bývalý důstojník Ukrajinské bezpečnostní služby, uvedl, že údajný incident by byl hrubým selháním SBP. "Každý zaměstnanec prezidentské bezpečnostní služby a FSO by za to byl propuštěn," řekl listu The Moscow Times.

