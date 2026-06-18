Nespokojenost Rusů s Putinem roste. Zelenskyj ukázal graf a naznačil, co bude dál

Ukrajinský prezident zveřejnil dokumenty, které podle něj pocházejí z ruského vnitřního prostředí a naznačují rostoucí nespokojenost s Vladimirem Putinem i pokles podpory vládnoucí strany Jednotné Rusko.
V neděli 14. června zveřejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém telegramovém účtu několik grafů týkajících se vnitřní situace v Rusku.
Data, která měla opatřit ukrajinská zpravodajská služba, naznačují rostoucí nespokojenost Rusů se šéfem Kremlu i celkový nárůst protestních nálad ve společnosti.
Zelenskyj odhaduje, že setrvalý pokles obliby hlavy státu i vládnoucí strany Jednotné Rusko si při zářijových volbách vyžádá ještě rozsáhlejší manipulace s hlasy, než je v zemi obvyklé.
Prohlášení ukrajinské hlavy státu přichází jen několik dní poté, co státem kontrolovaná agentura Ruské centrum pro výzkum veřejného mínění (VCIOM) přestala zveřejňovat Putinův „otevřený“ ukazatel důvěry, upozorňuje web Kyiv Independent.
Ani přes tento nepříznivý vývoj ve společnosti nicméně Vladimir Putin nemění svůj negativní postoj k veškerým mírovým návrhům, konstatuje ukrajinský prezident. Ten 4. června zaslal svému ruskému protějšku otevřený dopis s výzvou k bilaterálním jednáním a osobnímu setkání. Moskva iniciativu odmítla.
„Pokud se tento trend nezmění, může se nakonec ukázat jako nezbytné uzavřít dohodu s někým jiným z Ruska. S někým, kdo nebude zavírat oči před realitou,“ dodal Zelenskyj.
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